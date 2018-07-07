Есть ли кризис в туристической отрасли и как угадать, не окажется ли ваш туроператор проблемным

СЕГОДНЯ 01:04 2018-07-07T01:05:55+03:00

Нынешнее лето опять выдалось нервным для наших туристов. С начала сезона частично или совсем приостановили работу уже семь туроператоров

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Наибольший шум вызвали проблемы «Натали Турс», которая отменила все чартеры и аннулировала туры вплоть до 30 сентября. Все-таки раскрученный бренд, рекламу по телевизору почти все видели.

В Ростуризме системный кризис на туристическом рынке отрицают. По словам главы Ростуризма Олега Сафонова, отдельные туроператоры «неверно оценили конъюнктуру». Как заявила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, на компании, которые сейчас испытывают проблемы, приходится меньше 1% рынка выездного туризма. Так что делать далеко идущие выводы не стоит.

Пусть нас и успокаивают, а осадочек все равно остается. Так случайность ли - нынешние проблемы?

«НЕВЕРНО ОЦЕНИЛИ»

Этот сезон и правда обманул ожидания туроператоров. Начиналось все прекрасно. В феврале - марте туры на лето бронировались на ура, у некоторых компаний показатели подскочили на 110 - 150, а то и 200%. А потом упал рубль - и в апреле все бронирование отдыха за рубежом почти встало.

Уже летом ситуация начала исправляться, но все же глава Ростуризма прав: предпосылки для неверных оценок будущего сезона были.

Ведь как устроен туроператорский бизнес? Заранее оптом выкупаются или резервируются блоки мест в гостиницах и на чартерных или регулярных рейсах - именно поэтому для туроператора они стоят дешевле, чем для путешественника-индивидуала. А уже потом продаются туры. Что-то пошло не так, и распродать все, что зарезервировано, не получается - у туроператора проблемы. Похоже, именно такая ситуация, как считают эксперты, и возникла у «Натали Турс». Компания столкнулась с более низким, чем предполагала, спросом на испанском направлении. И более высокими, чем ожидалось, ценами на услуги зарубежных партнеров в связи с ростом курса евро. Как следует из объяснений руководителя «Натали Турс» Владимира Воробьева, у туроператора появились проблемы с ликвидностью, то есть свободными деньгами. В итоге испанский партнер отказался сотрудничать с «Натали Турс». А дальше испугались другие партнеры - и пошло-поехало...

ЭХО 2014-го

Но есть и более глубокие моменты.

За последние три года, как утверждает Майя Ломидзе, количество туркомпаний в России сократилось примерно на две трети. Большая их часть поступили гуманно по отношению к своим потенциальным клиентам - скончались не в разгар сезона. Потому незаметно - без тысяч «брошенных» туристов и шума в прессе.

Проблемы у «Натали турс» тоже начались не сегодня. Отмены бронирований, как утверждают в АТОР, у компании случались еще с 2015 года.

- Туроператор за последние несколько лет накопил много долгов, - говорит Зульфия Сальхова, соучредитель консалтинговой компании Evolution Managment.

- Я бы не сказал, что в отрасли какой-то новый кризис - мы имеем дело с отголосками еще того кризиса, который случился в 2014 году. Системные проблемы туротрасли с тех пор так и не решены, - считает Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП).

Лето и начало осени 2014 года действительно оказались «черными». Тогда разорились сразу несколько крупнейших российских туроператоров, число пострадавших отпускников исчислялось десятками тысяч. Причины были понятны: резкое падение курса рубля привело к не менее резкому падению спроса на зарубежные поездки.

А потом еще закрылись наиболее массовые и популярные у небогатого туриста пляжные зарубежные направления - Египет и, на какое-то время, Турция.

В этом году возникла еще одна проблема - нехватка чартеров. После прошлогодней истории с «ВИМ-Авиа» Росавиация таки ужесточила требования к нерегулярным рейсам. В итоге ряду перевозчиков пришлось урезать свои чартерные программы. А туроператорам - пересаживать клиентов на регулярные рейсы. Что, конечно, надежнее, но дороже.

- Туристический бизнес стал рискованным. Прибыль низкая, а оптимизировать уже нечего. Если раньше как-то выкручивались за счет дешевых чартеров, то теперь и это уже не получается, - утверждает Янин.

Кто следующий?

Эксперты успокаивают: у лидеров отрасли, к которым сейчас ни «Натали Турс», ни другие тонущие компании не относятся, проблем вроде как нет.

Хотя это как посмотреть.

- Бизнес многих компаний непрозрачен, понять, какое у них реально финансовое положение, сложно, - предупреждает Дмитрий Янин.

А в АТОР рекомендуют следить за новостями на их сайте. И обращать внимание на информацию о компаниях, у которых случаются отмены бронирования. То есть туроператор отказывается от уже заказанных мест в отелях. Это косвенно может свидетельствовать о том, что у компании есть проблемы и пользоваться ее услугами рискованно.

Тем, кто уже купил путевки, эксперты рекомендуют не дергаться и надеяться на хорошее.

- Скорее всего, ничего плохого с вашим туроператором не случится, а вот если вы сдадите уже купленную и оплаченную путевку, какие-то финансовые потери будут наверняка, - говорит Янин.

БДИ!

Специалисты особое внимание обращают на ситуацию с одной из почивших этим летом компаний - Polar Tour. Она в основном выступала в роли посредника между туроператорами и мелкими тур-агентствами. За счет солидных объемов Polar Tour получала от туроператоров хорошие скидки и более льготные условия по оплате. И зачастую предлагала турагентствам более выгодные цены, чем сами туроператоры. И все бы хорошо, да только после кончины компании выяснилось, что большая часть платежей, которые делали турагенты, не проводились официально. Деньги брались налом, без всяких подтверждающих документов. В итоге выяснилось, что пострадавших туристов и агентств в 10 (!) раз больше, чем предполагалось изначально, причем подтвердить туроператорам то, что деньги уплачены, большая часть из них не может. Это очень важно иметь в виду самим туристам: обращайте внимание на подтверждающие ваш платеж документы, которые вам выдает ваша туркомпания. И ни в коем случае не переводите деньги на личную банковскую карту менеджера.

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