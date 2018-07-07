С праздником, дорогие почтальоны!

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-06T21:34:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Обозреватель «КП» Владимир Перекрест дозвонился до главного почтальона - генерального директора Почты России Николая ПОДГУЗОВА.

- Николай Радиевич, с праздником! Хочу пожелать, чтобы все отделения у вас работали, как наше 172-е на Таганке, - там теперь здорово. А заодно, пользуясь случаем, хотел бы узнать новости.

- Спасибо за поздравление. Мы стараемся. Насчет новостей... Вот самая важная из свежих. Неделю назад, 29 июня, президент Владимир Владимирович Путин подписал закон о преобразовании Почты России в акционерное общество. Акционирование позволит повысить темпы развития предприятия и вывести его на новый уровень. Так что будем предоставлять гражданам еще более качественные почтовые услуги.