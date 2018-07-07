2018-07-06T21:34:41+03:00
Общество

С праздником, дорогие почтальоны!

8 июля - День российской почты
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Николай Подгузов с сыном на шествии «Бессмертного полка». Фото: instagram.com/nrpodguzovНиколай Подгузов с сыном на шествии «Бессмертного полка». Фото: instagram.com/nrpodguzov
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Обозреватель «КП» Владимир Перекрест дозвонился до главного почтальона - генерального директора Почты России Николая ПОДГУЗОВА.

- Николай Радиевич, с праздником! Хочу пожелать, чтобы все отделения у вас работали, как наше 172-е на Таганке, - там теперь здорово. А заодно, пользуясь случаем, хотел бы узнать новости.

- Спасибо за поздравление. Мы стараемся. Насчет новостей... Вот самая важная из свежих. Неделю назад, 29 июня, президент Владимир Владимирович Путин подписал закон о преобразовании Почты России в акционерное общество. Акционирование позволит повысить темпы развития предприятия и вывести его на новый уровень. Так что будем предоставлять гражданам еще более качественные почтовые услуги.

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