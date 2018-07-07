Анфиса Чехова снялась топлесс на отдыхе в Греции: «Не вижу ничего ужасного в обнажённом теле»

7 Июль 22:10 2018-07-07T22:31:22+03:00

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Анфиса Чехова за последние два года радикально изменилась: телеведущая смогла похудеть на 25 килограммов. Теперь Чехова - обладательница пышной груди и тонкой талии, которую она готова вновь и вновь демонстрировать в Инстаграме. Не проходит и месяца, чтобы Анфиса не слетала куда-то на отдых, поэтому страничка теледивы так и пестрит пляжными снимками. Просто фотографиями в бикини уже никого не удивишь, поэтому 40-летняя Чехова решила сняться топлесс.

Телеведущая улетела в очередной отпуск - на этот раз в Грецию. Анфиса отдыхает на острове Крит в пятизвездочном отеле на курорте Ираклион. Рано утром, когда у отельного бассейна ещё не было ни души, Чехова смело обнажилась и устроила откровенную фотосессию. Телеведущая снялась топлесс, оставив на своём теле из одежды только трусики.

achekhova Вокруг так пустынно и ни души...

Серией эротичных снимков Чехова поделилась в Инстаграме, посвятив свою волнующую фотосессию теме женской красоты и наготы.

– Вокруг так пустынно и ни души... можно прямо с кровати выйти к бассейну, потянуться навстречу первым солнечным лучам. Я люблю, когда в отелях так... Только ты, наедине с морем! И, да, я не вижу ничего ужасного в обнаженном женском теле! Даже если оно не идеально.

Анфиса смело снялась топлесс. Фото: Инстаграм.

Анфиса призывает девушек и женщин не стесняться своего тела и обнажаться как можно чаще - на радость мужчинам, и чтобы поднять собственную самооценку.

– Конечно, голого человека можно снять эстетично и порнографично! Впрочем, как и картину можно нарисовать красиво, а можно так, что и смотреть не захочется! Но, если любая нагота вызывает у вас отторжение, причину стоит поискать внутри себя! Пошлость и распущенность только в глазах смотрящего, ведь каждый смотрит на себя и других через призму своих комплексов и внутренних запретов! Тело, которое мы носим — прекрасно! Нагота — божественна! Предлагаю начать любить себя без всяких НО и ЕСЛИ! Предлагаю ввести хештег #моёголоелето и выкладывать туда свои красивые обнаженные фото, — написала телеведущая.

Из одежды на телеведущей - только трусики. Фото: Инстаграм.

Сейчас звезда с гордостью демонстрирует свои формы, а ведь когда-то Анфиса весила 90 килограммов и не позволяла себе показываться на просторах Интернета в бикини. Чехова признаётся, что в те времена вообще предпочитала не фотографироваться в купальнике. Все изменила поездка на Бали: на прекрасном индонезийском острове Анфиса увлеклась йогой.

Чехова предлагает женщинам и девушкам смелее обнажатьс и выкладывать свои обнаженные снимки в Инстаграм. Фото: Инстаграм.

– Я начала заниматься йогой и с удвоенной силой работать над собой. Не для того, что бы похудеть! И тогда и сейчас я терпеть не могла насильственное ограничение в питании, изнуряющие тренировки и бесконечные мысли в голове: «Зачем я это ем? Как похудеть? Как не есть? Надо больше заниматься спортом!», - рассказала как-то Чехова в своём Инстаграме. Телеведущая действительно изменила режим питания и перешла на более полезные для организма продукты. А еще наняла тренера по йоге, который помогает ей на занятиях. Перемены коснулись не только внешности: после того, как Анфиса похудела, ей предложили новую работу - она стала вести программу «Взвешенные и счастливые люди» на канале СТС. Чехова помогала участникам программы избавиться не только от лишних килограммов, но и от комплексов по поводу своего внешнего вида.

Отпуск телеведущей проходит в Греции, на острове Крит. Фото: Инстаграм.

В молодости будущая звезда экрана стеснялась своего тела и пыталась сбросить вес с помощью тайских таблеток, чем серьезно подорвала здоровье. В течение многих лет Анфиса старалась похудеть и перепробовала множество диет, то теряя килограммы, то снова набирая их. Сейчас Чехова выглядит замечательно и признаётся, что она вполне довольна своим весом.