2018-07-08T07:48:54+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Сборная России вернулась в Москву после матча с Хорватией на ЧМ-2018. Онлайн-трансляция

Болельщики встречают наших игроков в аэропорту после матча четвертьфинала ЧМ-2018 [видеотрансляция]
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Игроки сборной России после поражения от команды Хорватии на ЧМ-2018Игроки сборной России после поражения от команды Хорватии на ЧМ-2018Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Сборная России по футболу прилетела в Москву после матча чемпионата мира-2018 с хорватами. Болельщики ожидают наших игроков со словами благодарности за выступление на этом турнире.

Сборная России прилетела в Москву после матча с Хорватией.Команда - в аэропорту.

В субботу, 7 июля, на стадионе «Фишт» в Сочи состоялась встречи ¼ финала ЧМ-2018. Борьба за выход в полуфинал была упорной. Основное и дополнительное время завершилось ничьей – 2:2.

Была назначена серия пенальти и тут все решила удача, которая в этот раз улыбнулась хорватам. Итоговый счет 4:3 в пользу Хорватии. Наши игроки завершили свое выступление в турнире.

Российские фанаты благодарят команду за достойную игру на ЧМ-2018. Теплые слова в адрес нашей сборной уже высказали президент Владимир Путин и премьер-минимтр Дмитрий Медведев.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Россия - Хорватия 7 июля 2018: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2018
Футбол, матч Россия - Хорватия 7 июля 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 7 июля 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2018 [видео]
Новости 24
В НАТО отметили, что все полуфиналисты ЧМ-2018 состоят в альянсе
"Смотрел. Болел": В Кремле рассказали, как Путин отреагировал на поражение сборной РФ
В Таиланде началась операция по спасению детей из затопленной пещеры
Футболисты сборной России вернулись в Москву после четвертьфинала ЧМ с Хорватией
США, Япония и Южная Корея гарантируют сохранение нынешнего режима в КНДР
Лесные пожары в США стали причиной эвакуации более трех тысяч человек
Погода в Москве на 8 июля 2018 года: ожидается гроза
Бывшая журналистка обвинила премьера Канады в непристойных действиях
Полиция США арестовала мужчину за угрозы убить сторонников Трампа
Посольство РФ В Армении предупредило о традиции обливать прохожих водой в праздник Вардавар
Число жертв ливней в Японии достигло 62 человек
Маск предлагает создать мини-субмарину для спасательной операции детей в Таиланде
Путин пригласил игроков и тренера сборной обсудить итоги ЧМ-2018
Медики не нашли признаков отравления у полицейского из Эймсбери
Госстат Украины сообщил о существенном росте цен на фрукты и овощи
Сергей Игнашевич объявил о завершении футбольной карьеры
Илья Кутепов: Почему мы так долго не выходили? Кудряшов сдавал допинг
Денис Черышев: Расстроился, когда Смолов не забил пенальти
В Конгрессе США заявили о неэффективности антироссийских санкций
Федор Смолов: Не снимаю с себя ответственности за незабитый пенальти