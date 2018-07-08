Сборная России вернулась в Москву после матча с Хорватией на ЧМ-2018. Онлайн-трансляция

СЕГОДНЯ 05:30 2018-07-08T07:48:54+03:00

Игроки сборной России после поражения от команды Хорватии на ЧМ-2018 Фото: REUTERS

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Сборная России по футболу прилетела в Москву после матча чемпионата мира-2018 с хорватами. Болельщики ожидают наших игроков со словами благодарности за выступление на этом турнире.

Сборная России прилетела в Москву после матча с Хорватией.Команда - в аэропорту.

В субботу, 7 июля, на стадионе «Фишт» в Сочи состоялась встречи ¼ финала ЧМ-2018. Борьба за выход в полуфинал была упорной. Основное и дополнительное время завершилось ничьей – 2:2.

Была назначена серия пенальти и тут все решила удача, которая в этот раз улыбнулась хорватам. Итоговый счет 4:3 в пользу Хорватии. Наши игроки завершили свое выступление в турнире.

Российские фанаты благодарят команду за достойную игру на ЧМ-2018. Теплые слова в адрес нашей сборной уже высказали президент Владимир Путин и премьер-минимтр Дмитрий Медведев.