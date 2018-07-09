Почему за пару недель из вялых диванных созерцателей страна превратилась в яростных фанатов в кокошниках

СЕГОДНЯ 10:20 2018-07-09T10:32:43+03:00

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Во время послематчевой серии пенальти сборных России и Хорватии на меня самое большое впечатление произвел не странный удар Смолова, не промах Фернандеса и даже не отчаянное геройство Акинфеева, а лица людей на трибуне в этот момент. Кто-то плакал, кто-то молился неизвестно кому, кто-то зажмурился, отвернувшись на фарт.

Я много видел таких лиц. Во время последних минут решающих матчей больших турниров, когда кто-то обязательно проигрывает, они всегда такие. Но прежде они были в цветах сборных Германии, Бразилии, Аргентины, Испании и других грандов, и никогда России.

Да и рядом со мной были такие же лица, с той же надеждой на чудо.

В этот момент вся страна, как принято говорить, от Калининграда до Владивостока была одним целым. И из всех духовных скреп огромной державы серия послематчевых пенальти оказалась самой надежной. Не язык, не история, не рубль, не "жигули", не уголовный кодекс, наконец, - на все это у нас смотрят каждый по своему. А общая боль и надежда в эти несколько минут.

Откуда вообще это взялось? Почему в пару недель из вялых диванных созерцателей колченогих пешеходов страна превратилась в яростных фанатов в кокошниках? Только ли в трех победах дело? И почему тогда поражение ничего не изменило? Или просто телетрансляция, которую смотрели все, показала нам, как мы все похожи?

Как вообще можно заставить нашего мужика, имеющего с детства в подсознании кучу опасных заморочек на тему "ты че как баба?", надеть кокошник? Откуда они вообще взялись - эти кокошники? Я живу в России всю жизнь, не было у нас никаких кокошников в широком обиходе, редкие фольклорные ансамбли только в них пели про "во поле береза". Ушанки, балалайки, водка, калашников, борода, медведи, Путин. Откуда кокошник да еще массовый и стремительный как вирус Эбола? На саудитах их почти не было, а на хорватах - чуть ли не каждый второй.

Неожиданно выяснилось, что мы веселые и самоироничные. Полстраны нарисовали себе "усы надежды", полстраны сказали "ну а чего, прикольно! ko-kosh-nik! типа рашен колорит!" и принялись мастерить. Особенно те, кто шли на стадион - помирать, так с музыкой.

На фоне вымученных попыток изобрести для нас новые старинные традиции, вроде праздника Петра и Февроньи, это выглядит каким-то океанским бризом. Возможно, это и есть пример того, что своему народу надо доверять, обустраивая протоптанные им тропинки.

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