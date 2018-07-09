Россия - победитель Лиги наций 2018 по волейболу

СЕГОДНЯ 11:41 2018-07-09T11:42:43+03:00

В финале турнира, который пришел на смену Мировой лиге, наши разгромили Францию 3:0

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Во французском городе Лилль накануне, 8 июля, прошел финальный матч первого в истории нового крупного волейбольного турнира среди сборных - Лиги Наций. Эти соревнования пришли на смену Мировой лиге. И в решающем поединке на площадке в городке Вильнев-д'Аск сошлись Франция и Россия.

Наша команда одержала победу со счетом 3:0 над французами и стала первым победителем нового турнира. 19 очков набрал в этом поединке самый результативный игрок поединка Максим Михайлов. В матче за 3-е место США победили Бразилию со счетом 3:0. Михайлова позднее назвали и самым ценным игроком всего турнира.

Вообще же, за четыре игры финального раунда наши проиграли всего одну партию. Это произошло в поединке с Польшей (3:1). А до этого были биты США (3:0), Бразилия (3:0).

Мировая Лига, предшественник турнира, была создана в 1990 году и ее соревнования проводились до 2017 года под эгидой Международной федерации волейбола. Но теперь же у соревнований появилась замена.

Наша сборная вернется в Россию 9 июля. Рейс с нашей командой из Брюсселя приземлится в аэропорту "Шереметьево" после 16 часов по московскому времени.