13 и 14 июля в Калужской области пройдут Дни Москвы

СЕГОДНЯ 11:15 2018-07-09T11:18:00+03:00

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13 — 14 июля в Калуге и других городах региона пройдут Дни Москвы. В рамках межрегиональной акции запланирована деловая программа, предусматривающая круглые столы, презентации предприятий и деловые встречи. Не обойдется и без культурно-развлекательной части, где гости фестиваля станут свидетелями масштабной реконструкции боя русского войска с ордынцами на реке Угре 1480 года.

- У нас добрые и деловые отношения с коллегами из Калужской области. Москва и Калужская область сотрудничает очень хорошо, - сообщил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей правительства Москвы Виталий Сучков. - С 2010 по 2016 годы товарооборот между двумя регионами вырос на 30,5 миллиардов рублей.

Глава столичного департамента обратил внимание журналистов, что объявлен конкурс на знание Москвы в пяти номинациях. Победители конкурса москвоведов получат в подарок путевки в столицу на двоих с проживанием и экскурсиями в течение трех дней.

Добавим, что 13 июля делегации двух регионов возложат цветы и венки к Вечному огню на площади Победы в Калуге. В следующий день в Дзержинском районе пройдет реконструкция событий 1480 года на Угре. Сражение было вызвано отказом Москвы платить Орде ежегодную дань.

В селе Дворцы состоится масштабная реконструкция битвы, где примут участие 300 экспертов-историков со всей страны, которые восстановят хронологию знаменательного события. В инсценировке планируется использовать 600 лошадей.

- Мы посчитали вполне уместным, что в центре Дней Москвы в Калужской области будет именно это мероприятие. Дело в том, что Москва стала столицей великого многонационального государства именно благодаря победе на Угре. Московское княжество вышло из вассальной зависимости от Большой Орды и обрело суверенитет, — напомнил министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин.

11 ноября 2017 года Калужская область впервые отметила новый официально принятый законом праздник - День победного окончания Великого стояния на Угре 1480 года. Новая праздничная дата в калужском календаре утверждена депутатами Заксобрания Калужской области. К 11 ноября текущего года власти Калужской области обещают представить марш Победы Великого стояния на Угре. Ранее в Калуге был написан гимн Великого стояния на Угре, теперь он станет официальным гимном Дзержинского района Калужской области, так как именно на его территории разворачивались события в 1480 году.

- По окончании военно-исторического фестиваля пройдет концерт московских творческих коллективов, - добавил Олег Калугин.

Ответные Дни Калужской области состоятся в Москве 20 и 21 сентября. Их темой станет 75-летняя годовщина освобождения Калужской области от немецко-фашистких захватчиков. В столице планируется фотовыставка калужских достопримечательностей, большая агропромышленная ярмарка и презентация целого ряда предприятий. Тем более, что Калужской области есть, что представить московским гостям: это и хорошо развитое сельское хозяйство, различные продукты, активно развивающийся промышленный комплекс и достижение автопрома.

В рамках межрегионального проекта также планируется заключение ряда деловых соглашений и контрактов в различных сферах.