Премьер-министр Японии примет участие в Восточном экономическом форуме

СЕГОДНЯ 12:20 2018-07-09T12:23:52+03:00

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В Москве состоялась встреча советника президента России, ответственного секретаря Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ-2018 Антона Кобякова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в России Тоёхисы Кодзуки. Стороны подвели итоги ПМЭФ-2018 и подробно обсудили взаимодействие двух стран в контексте подготовки к IV Восточному экономическому форуму, который состоится во Владивостоке 11-13 сентября.

Тоёхиса Кодзуки выразил благодарность российской стороне за возможность участия японской делегации в ПМЭФ-2018, высоко оценив уровень организации мероприятия. Посол также подтвердил намерение премьер-министра Японии Синдзо Абэ принять участие в работе ВЭФ-2018.

Отдельное внимание было уделено вопросам подготовки и проведения мероприятий спортивной программы ВЭФ-2018. В частности, ежегодного Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юниоров и юниорок до 21 года под патронатом президента России и Международной Дальневосточной регаты учебных парусников.

Кроме того, стороны обсудили реализацию комплекса мероприятий перекрестного Года России и Японии, открытие которого состоялось в рамках ПМЭФ-2018.

В контексте российско-японских договоренностей о развитии межрегионального сотрудничества стороны приветствовали инициативу проведения Фондом Росконгресс роуд-шоу российских регионов в Японии 1-2 ноября 2018 г. с участием глав субъектов РФ, заинтересованных в развитии российско-японского сотрудничества.

Подводя итоги, Антон Кобяков выразил надежду на продолжение конструктивного диалога между двумя странами и активное участие Японии в работе IV Восточного экономического форума. По его мнению, разнообразные форматы, которые представляет ВЭФ как ключевая региональная коммуникационная площадка, способствуют расширению деловой активности между нашими странами и дальнейшему укреплению российско-японских отношений.