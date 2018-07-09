2018-07-09T13:24:20+03:00
Происшествия

МУР поймал охранника, который ограбил свой банк

Мужчина заявил полиции, что собирался потратить 10 миллионов рублей на погашение своих микрокредитов
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Работник ЧОПа, обеспечивающей охрану банка, находясь в кассовом центре, открыто похитил из кассы 10 миллионов рублей и скрылсяРаботник ЧОПа, обеспечивающей охрану банка, находясь в кассовом центре, открыто похитил из кассы 10 миллионов рублей и скрылся
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Сотрудникам Управления уголовного розыска МВД России удалось задержать 53-летнего уроженца Домодедово, который вынес из московского банка 10 миллионов рублей.

"Работник ЧОПа, обеспечивающей охрану банка, находясь в кассовом центре, открыто похитил из кассы 10 миллионов рублей и скрылся. При себе гражданин имел служебное оружие, которое в этот же день было обнаружено и изъято в одном из продуктовых магазинов на Варшавском шоссе, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве уточнили, что следственным подразделением ОМВД России по району Медведково по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "грабеж".

- Свою вину признаю, похищенные деньги собирался потратить на выплату микрокредитов, - заявил арестованный за грабеж мужчина.

700 тысяч рублей преступник успел потратить на личные нужны.

При обыске у злоумышленника изъято 9 миллионов 300 тысяч рублей, остальными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению", - уточнила Ирина Волк.

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