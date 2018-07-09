Минпромторг пообещал сохранить льготные автокредиты

СЕГОДНЯ 15:05 2018-07-09T15:28:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что правительство продолжит субсидировать автопром в 2019 году.

По его словам, конкретные суммы поддержки пока не определены. Сейчас над ними работают аналитики министерства. Но точно сохранятся программы, которые направлены на поддержку спроса.

Сейчас главный проект Минпромторга, стимулирующий продажи новых авто, - льготные кредиты. Правительство субсидирует банковские автозаймы, снижая процентную ставку на 6,7%. Основное условие: машина должна быть собрана в России.

Еще пользуются популярностью проекты «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» - они позволяют получить скидку в 10% при покупке нового авто.

Вряд ли министерство станет отказываться от самых известных и народных своих программ.

- Мы рассчитываем, что производство (новых машин — Ред.) прибавится примерно на 15 процентов и продажи должны вырасти около 10 процентов, - добавил Денис Мантуров.

Напомним, в 2018 году на поддержку автопрома планируется потратить 35 млрд. руб. Это почти в два раза меньше, чем было в 2017-м. Причина сокращения объема помощи проста: отрасль сама выбирается из кризиса. С 2014 по начало 2017 года продажи новых авто падали по 20-30% в год, поэтому правительство щедро давало деньги предприятиям, помогая им оставаться на плаву. С 2017 года ситуация изменилась — начался рост. А раз продажи и так растут, то следует ждать, что в 2019-м государственная помощь еще сократится.