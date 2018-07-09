За картошку на своем огороде штрафовать не будут

СЕГОДНЯ 15:50 2018-07-09T16:17:03+03:00

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Дачники и прочие владельцы огородов вздрогнули: в сетях уже несколько дней ходит информация о том, что отныне каждого, кто выращивает картошечку-огурчики на своем участке из семян, не прошедших проверку в Россельхознадзоре, будут штрафовать!

Авторы подобных сообщений ссылались на новую редакцию статьи 10.12 КоАП, вступившую в силу 8 июля этого года. В ней черным по-белому написано: «Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей».

Как выяснилось, штраф был и раньше. А в новой редакции статьи даже добавилось послабление - «предупреждение». Однако владельцы огородов, отродясь не имеющие никаких документов на овощи-фрукты, а часть урожая традиционно пуская на семена, запаниковали на форумах: это что же — отныне семена только в магазинах покупать, иначе штраф?! А ведь львиная доля той же картошки выращивается именно частниками, неужели все они будут биты рублем?

Однако, как заверили «Комсомолку» в Россельхознадзоре, причин для тревог у частников нет.

- Тема абсолютно надуманная и беспокоиться не о чем, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства. - Речь идет только о коммерческих целях, когда овощи и фрукты в больших объемах выращиваются для поставок в торговые сети и так далее, это всегда было и будет. В этом случае действительно требуются специальные сертификаты на семенной материал. Дачники же по-прежнему могут выращивать овощи и фрукты для себя и оставлять семена без всяких документов. Документы с них потребуют только, если они будут реализовывать продукцию.

- А как быть с бабушками, которые выносят ведро картошки на продажу?

- Если она продает не на прилавке, а у дороги, то это может считаться несанкционированной торговлей, это вопрос полиции. В случае, если она пойдет с ним на рынок, то правилам рынка с нее попросят документ, подтверждающий, что данная продукция безопасна с точки зрения фитосанитарии, это правило тоже всегда существовало.