Как Липецкая Бруслановка на три дня стала агропромышленной столицей страны

СЕГОДНЯ 16:40 2018-07-09T16:43:10+03:00

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Местом проведения масштабного агрофорума, который посетили министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и глава региона Олег Королев, стала деревня Бруслановка, где расположена одна из лучших в стране сортоиспытательных станций. Насыщенная программа мероприятия включила в себя проведение тематических секций, конференций и круглых столов, показ современной сельхозтехники в полевых условиях.

А главной темой стало развитие селекционной науки. Свыше полутора тысяч делегатов форума могли ознакомиться со всем многообразием с/х культур, выращиваемых на территории России (кроме субтропического пояса). Специально ко Дню поля было заложено более 15 тысяч делянок – всего высеяны 31 культура и более 1200 сортов и гибридов.

Главе Минсельхоза, проехавшему по полям станции на электромобиле, показали и новый сорт озимой пшеницы «Липецкая звезда» (с потенциальной урожайностью до 90 центнеров с гектара), и диетический лен, выращиваемый для медицинской промышленности.

- Сельское хозяйство доказало свою состоятельность. Уже никто не говорит о том, что это та отрасль, в которую не нужно вкладывать деньги, потому что она не дает отдачу. За последние годы вклад сельского хозяйства и агропромышленного комплекса в ВВП страны регулярно растет, - отметил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

В рамках Дня поля состоялась и Всероссийская конференция аграриев. Ключевыми темами здесь стали ход уборочной кампании, техническая оснащенность сельхозпроизводителей на период сезонных работ и научное обеспечение отрасли. Как заявил глава Минсельхоза России, решен вопрос компенсации дополнительных расходов аграриев в связи с повышением цен на ГСМ весной этого года. Министром также было акцентировано внимание регионов на необходимость ускорения темпов обновления парка сельхозтехники. Для этой цели в текущем году предусмотрена господдержка в размере 10 млрд. рублей.

Одним из самых зрелищных событий агрофорума стал парад лучших образцов сельхозтехники российского производства. Всего на выставке было представлено более 1,5 тысяч единиц и свыше 300 видов с/х техники – впечатлили и новые «Кировцы», и продукция «Ростсельмаша». Участники Дня поля отметили широкую линейку сельхозагрегатов, предназначенных, в том числе, для работы в сложных агрономических условиях - по слабонесущим грунтам, по раскисшей и мерзло-талой почве, при обработке залежных земель.

«Участие во Всероссийском дне поля, - как отметил генеральный директор сети «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк, – лучшая возможности узнать о положении дел в сельском хозяйства региона, принимающего выставку. В прошлом году, по результатам участия во Всероссийском дне поля в Татарстане, мы приняли решение о запуске там центра дистрибуции, который охватывает сразу три региона Поволжья. Мы уверены, что День поля в Липецкой области даст новый импульс развитию сети центров дистрибуции «ФосАгро-Регион» как в Липецкой области, так и в Черноземье».

«Горделивой фиксацией успешности развития этого мира» назвал Всероссийский День поля глава администрации Липецкой области Олег Королев. Отвечая на вопросы представителей СМИ, он оценил перспективы урожая зерновых в области на уровне 3 миллионов тонн. «Аграрный сектор сегодня – один из самых инновационных, самых высокотехнологичных и инвестиционно привлекательных", - подчеркнул Олег Королев. Он рассказал и о будущем кооперативного движения в области, где сегодня работает более 900 с/х потребительских кооперативов. Сегодня Липецкая область стала общероссийской площадкой по изучению лучших региональных практик по развитию кооперативного движения, сюда приезжают со всей России. По словам Олега Королева, сельхозкооперация, основанная на простых и понятных принципах, «способствует сохранению и приумножению человеческого капитала, повышению качества жизни людей».