Каждый третий в России - пенсионер

СЕГОДНЯ 18:30 2018-07-09T18:53:05+03:00

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«Зачем копить на пенсию? Я все равно до нее не доживу!» Эту фразу я слышу постоянно - как от родственников и друзей, так и от абсолютно незнакомых мне людей, звонящих на радио «Комсомольская правда». Приятный парадокс в том, что большинство из них до нее все-таки доживают. А неприятный сюрприз - что многим назначают минимальное пособие от государства, так как всю жизнь те работали неофициально, получая зарплату в конверте.

По данным Росстата, в России 83 млн. людей находятся в трудоспособном возрасте. Это рабочая сила страны. При этом лишь 53 млн. уплачивают страховые взносы в Пенсионный фонд. Даже если вычесть из разницы инвалидов, официальных безработных и студентов дневных отделений вузов, окажется, что в тени находится от 15 до 20 млн. человек. Эти люди со своих зарплат не платят ни копейки на содержание нынешних пенсионеров. А их число с каждым годом растет...

Какая бы ни была производительность труда, для любой страны критично важно соотношение работающих граждан и тех, кто получает пенсию. Сейчас в России на гособеспечении находятся 43 млн. пенсионеров (то есть практически каждый третий гражданин), а страховые взносы уплачивают 53 млн. человек. Таким образом, на одного пенсионера приходится 1,3 человека, за которых работодатель в полном объеме выплачивает страховые взносы в Пенсионный фонд. Если ничего не делать, то к соотношению один к одному мы подойдем в середине 2020-х годов. Россия вошла в так называемую «демографическую яму». Количество работающего населения ежегодно сокращается на 0,4 млн. человек, а количество выходящих на пенсию составляет 1,5 - 2 млн человек. Объясняется это просто. Во-первых, сейчас в трудоспособный возраст входит малочисленное поколение, родившееся в 90-х, а на пенсию выходят «бэби-бумеры» 60-х. Во-вторых, в России растет продолжительность жизни. То есть меняется пропорция между временем работы и временем заслуженного отдыха.

Совокупность всех этих факторов может грозить социальной катастрофой. Распределительная система, которая работает почти на всей планете, не может устойчиво существовать при соотношении хуже, чем два работника на одного пенсионера. В этом случае начинает расти дефицит бюджета и правительству приходится снижать размеры пенсий. Выход здесь только один (и его используют во всех странах) - повышение пенсионного возраста. Власти оттягивали это болезненное решение максимально долго, но теперь изменения неизбежны.

Главный плюс реформы - рост реального размера пенсий. В ближайшие годы они будут расти опережающими темпами. К примеру, сейчас в законе гарантирована только индексация на величину инфляции. Последние три года прибавка составляла от 400 до 500 рублей в год. Повышение пенсионного возраста позволит увеличивать пенсии вдвое быстрее - на 1000 рублей каждый год (подробнее см. «Только цифры»).

Напомним, в правительстве предлагают повысить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин - с 55 до 63 лет. Изменение пенсионного законодательства предполагается начать с 1 января 2019 года, но сделать его планируют очень плавным. Законопроект об этом находится на рассмотрении в Госдуме. Для мужчин переходный период составит 10 лет, а для женщин – 16 лет. Увеличиваться трудоспособный возраст будет не каждый год, а на один год раз в два года. В 65 лет мужчины начнут выходить на пенсию только в 2028 году, а женщины (в 63 года) – только в 2034-м.

Подробнее узнать, кому и в каком году полагается выйти на пенсию, можно из графики или с помощью онлайн-калькулятора на сайте kp.ru.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

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ВАЖНО ЗНАТЬ!

Для уже вышедших на пенсию изменений не будет

Программа изменения пенсионного законодательства никак не затронет нынешних пенсионеров – для них абсолютно ничего не меняется (кроме повышения самой пенсии). Ни отбирать, ни сокращать пособия никто не собирается. Как и сейчас, пенсионеры будут получать все положенные им выплаты в соответствии с приобретенными пенсионными правами и льготами. Более того, эти люди являются главными выгодоприобретателями. Пенсионная система теперь будет заточена на помощь людям более старшего возраста - их финансовое обеспечение от государства будет расти вдвое быстрее инфляции.