2018-07-09T23:37:51+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

ЧМ в России отчеканили в «золоте»: Какие монеты выпустили в разных странах к мундиалю

Многие страны отметили чемпионат мира-2018 выпуском памятных монет. Выясняем, кто справился с задачей лучше всех
Павел САДКОВ
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Мы выяснили, какие страны выпустили памятные монеты в честь мундиаляМы выяснили, какие страны выпустили памятные монеты в честь мундиаля
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Выпускать монеты к важным событием - добрая традиция и немалый доход для монетных дворов. Множество нумизматов собирают именно памятные монеты, а многие концентрируются на футбольной тематике.

Понятно, что лидирует по количеству и качеству монет страна-организатор. Но и другие государства не прошли мимо ЧМ-2018.

Европа

В Европейском союзе выпуск монет четко регламентируется. Каждая страна, входящая в зону евро, имеет права на выпуск определенного количества двухевровых монет, часть из которых являются памятными. Эти монеты имеют хождение по всему Евросоюзу, и их чаще посвящают событиям общеевропейским (например годовщина образования Евросоюза или появления «евро»), или национальным праздникам или героям. Для всех остальных случаев существуют монеты других номиналов, которые в обычной жизни не встречаются, хотя и являются платежным средством. Это монеты 2 с половиной, 5 и 10 евро. Например, когда в 2015 году Бельгия хотела выпустить монету, посвященную 200 летию битвы при Ватерлоо, французы выразили горячий протест. И тогда Бельгийский монетный двор ограничился монетой в 2,5 евро.

К ЧМ в России монету в 2,5 евро выпустила все та же Бельгия. Причем посвящена она именно бельгийской команде. Монета продается в специальном блистере, оформленным в двух видах - на фламандским (нидерландском) и на валлонском (французском) языках. На монете - герб бельгийского футбольного союза.

Монета, вупущенна в честь ЧМ в Бельгии

Монета, вупущенна в честь ЧМ в Бельгии

Монета в 2,5 евро с безликим футболистом выпущена Португалией. Итальянцы и испанцы выпустили монеты в 10 евро из серебра - с эмблемой нашего ЧМ. Испанцы приготовили и золотую монету в 100 евро (3000 шт.).

Монета, вупущенна в честь ЧМ в Португалии

Монета, вупущенна в честь ЧМ в Португалии

Французы пошли дальше. Они отчеканили три вида монет с эмблемами чемпионата из золота - номиналом в 50 (3000 экземпляров), 200 (500) и 500 евро (99). На реверсе - изображение коренастого, узкоплечего футболиста на фоне куполов. Реальная стоимость 500 евровых монет эксперты на данный момент оценивают в 800 тысяч рублей.

Монета, вупущенна в честь ЧМ во Франции

Монета, вупущенна в честь ЧМ во Франции

Венгрия, которая в зону евро не входит, выпустила медно-никелевую монету номиналом в 2000 форинтов.

Монета, вупущенна в честь ЧМ в Венгрии

Монета, вупущенна в честь ЧМ в Венгрии

Африка

До мачта с Саудовской Аравией (наши выиграли его 5:0) любимой нашей командой на ЧМ был Камерун. Сборная СССР обыграла его 4:0 (ЧМ-1990), а России 6:1 (ЧМ-1994). Забавно, что именно Камерун разродился целой серией серебряных монет - посвященных городам ЧМ-2018. Тираж скромнейший - всего 500 экземпляров каждого вида. На российском рынке сейчас цена такой монеты около 4-5 тысяч рублей.

Монета, вупущенна в честь ЧМ в Камеруне

Монета, вупущенна в честь ЧМ в Камеруне

Свои монеты посвятили нашему чемпионату Сенегал (250 франков, золото, 5000 экземпляров), ЮАР (2 ранда, серебро, 33 000) и Буркина-Фасо (100 франков, 5000 штук). Интересно, что на монете ЮАР изображены вавузелы, а художники из Буркина-Фасо переосмыслили образ волка Забиваки, создав какое-то новое животное.

Кто еще?

Два полноватых футболиста спорят за мяч на монете в один доллар (медно-никелевый сплав, 150 тыс. штук) Британских Виргинский островов. С лицевой стороны их одобряет Королева Елизавета Вторая. Она же красуется на лицевой стороне австралийского доллара с эмблемой нашего ЧМ (серебро, тираж 30000 экз.). Австралийцы выпустили и золотую монету с аналогичным же рисунком (25 долларов, 3500 штук)

Монета, вупущенна в честь ЧМ в Австралии

Монета, вупущенна в честь ЧМ в Австралии

Свои монеты посвятил нашему ЧМ Парагвай (250 гуарани, золото, 3500 шт. и 1 гуарани. Серебро, 30 тыс. экз.).

Монета, вупущенна в честь ЧМ в Парагвае

Монета, вупущенна в честь ЧМ в Парагвае

Отметились монетами Приднестровья (15 рублей, серебро, 3600 штук и 25 рублей, сталь, 3500 штук, и 1 рубль, 50 тыс.).

Монета, вупущенна в честь ЧМ в Приднестровье

Монета, вупущенна в честь ЧМ в Приднестровье

Появилась серебряная памятная монета и в Армении (100 драмов, 5000). Сейчас ее продают в подарочной упаковке за 5000 рублей.

Монета, вупущенна в честь ЧМ в Армении

Монета, вупущенна в честь ЧМ в Армении

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