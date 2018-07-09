"Русские любят Англию, бабушки вкусно готовят, мы хотим вернуться!": болельщики из Лондона разрушили мифы о России

СЕГОДНЯ 20:35 2018-07-09T20:39:22+03:00

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Как мы и предполагали, чем дальше шагает сборная Англии в Чемпионате мира по футболу, тем больше впечатлений о турнире оставляют ее болельщики. Причем таких комплиментарных, что британским СМИ давно пора устыдиться и не закрывать на них глаза.

17-летний паренек из Лондона Тео вместе с отцом провел в России уже две недели. И записал с ним на пару 15-минутное видео, где разрушил все мифы, которыми их так долго стращали на родине. И для наглядности снабдил их видео, чтоб убедить и домашних скептиков.

10 мифов о России.Страна глазами английских болельщиков

Итак, мифы, в очередь:

1. "Российские хулиганы изобьют тебя, как только ты попадешь в страну"

На самом деле: "С нами ни разу не случилось подобной ситуации за все эти две недели. Нескольких друзей сегодня нет с нами, потому что они прочитали все это в британских СМИ и не поехали. Я не видел ни одного хулигана. Мы наблюдаем здесь совершенно противоположную ситуацию. Мы отважились взять с собой английский флаг, мы были в английских футболках. Мы встретили русских, которые говорили нам: "Англия, вперед!". Сотни русских подходили к нам и начинали разговор. Никто не думал вырывать флаги, как это было с Украиной. Я могу носить футболку в открытую и гордиться этим.

2. "Русские - вечно недовольные, никогда не улыбающиеся люди".

На самом деле: "О Боже, это такая неправда! Когда мы приехали в Самару, то встретили здесь невероятно приветливых людей. Они так радовались голам, которые мы забили Тунису. Они вынесли нам торт! Это такие милые, приветливые люди! Незнакомый русский, который не был таксистом и жил возле стадиона, остановился и спросил: "Вам на стадион?" Мы сели, поболтали 15 минут и вышли у стадиона. Если бы мы предложили ему деньги, он был бы оскорблен. Такова природа русских - они просто следуют велению своего сердца".

3. "Россия - очень мрачная, неинтересная, ничем не примечательная страна".

На самом деле: "Мы наслаждались невероятными пейзажами Волги, гуляя по Самаре. Почему Россия не является одной из самых популярных стран среди туристов? Она определенно должна ею стать. В ней столько всего, а мы видели лишь небольшую часть. Если ты еще не был в Петербурге, ты многое потерял. Я готов признать, что Петербург - один из самых красивых городов Европы. Я живу в Лондоне, но тем не менее готов сделать это очень важное заявление. Это здорово, что паспорт болельщика приравняли к визе. Но подумайте над тем, чтобы сделать визовый режим проще, чтобы такие люди, как мы, могли приезжать в Россию. Если вы это упраздните, будет великолепно".

4. "Таксисты оберут вас до нитки"

На самом деле: "Сколько стоит добраться из Хампстеда до аэропорта Гатвик? Около 60 фунтов. Если выберешь дорогой тариф, то 200. Сколько стоило такси из аэропорта Пулково (45 минут в пути) до Петроградской? 7 фунтов. Здесь пользуются такси Яндекс и Uber, особенно Яндекс. Такси здесь невероятно дешевое".

5. "В России все дорого"

На самом деле: "Мы ходили в два фантастических пивных бара в Калининграде - "Ельцин" и "Хмель". Пинта действительно хорошего пива стоила 1,79 фунта".

6. "Чемпионат мира станет настоящим провалом, потому что русские не могут ничего нормально организовать"

На самом деле: "Волонтеры просто невероятные. Какая бы помощь не понадобилась - найти кассу с билетами, фан-зону, дорогу к стадиону, самый быстрый маршрут- они всегда рядом. Они всегда улыбаются, дают тебе "пять", подсказывают, как куда добраться, бесплатно решают твои проблемы. Мы познакомились фанатами, они 20 лет ездят по Чемпионатам. Показали нам видео из Нижнего Новгорода и сказали, что это самый классно организованный Чемпионат за последние 20 лет. Он не стал провалом. Это абсолютно блестяще организованное мероприятие с самого первого дня".

7. "Россияне ненавидят англичан"

На самом деле: "Это совершенно ложное представление. Во всех городах, где мы были, российские фанаты в английских футболках поддерживали Англию как свою вторую команду. Друзья, это реальность! За всю поездку мы не встретили ни одного человека, который бы отнесся к нам презрительно. Они все говорят: ну как так получилось, что мы не дружим? Очень большое количество людей в России любят Англию. Нашу музыку, историю, культуру, чай. Обе наши нации любят чай!".

8. "Вся русская еда ужасная"

На самом деле: "Она такая ужасная, что ее хочется пробовать снова и снова. Борщ, котлеты, курица с картошкой, сырники, пельмени, салаты - все это супер вкусно! Бабушки готовят такую вкусную еду - вы не можете это отрицать".

Завершают отец и сын это эмоциональное видео на теплой ноте.

- Большое спасибо, Россия, - благодарят они по-русски и обещают выпить за нашу страну водки.

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