Патриарх поздравил футболистов сборной России с выдающимся результатом

СЕГОДНЯ 20:50 2018-07-09T20:54:50+03:00

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Патриарх Кирилл, всегда следящий за всеми важными спортивными событиями в стране, направил тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову письмо с поздравлениями и благодарностями за показанную игру на Чемпионате мира.

- Примите сердечные поздравления с выдающимся результатом российской команды на Чемпионате мира по футболу. Достигнутые успехи стали убедительным свидетельством высокого профессионализма тренера и спортсменов, целеустремленности игроков, командного духа, а также воли к победе. Особо хотел бы отметить роль болельщиков, оказавших исключительно важную поддержку национальной сборной. Яркая игра футболистов и искренние сопереживания наших соотечественников содействовали единению российского общества, формированию чувства солидарности у наших сограждан, - говорится в послании предстоятеля Русской православной церкви.

Героически сражавшейся, но уступившей хорватам в серии пенальти команде Патриарх пожелал крепости сил, бодрости духа и новых свершений.

- Святейший смотрел матч Россия-Хорватия и отметил высокий уровень игры наших футболистов, - рассказал "КП" пресс-секретарь Патриарха иерей Александр Волков.

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