«Чищу старое удило»: Шнуров готов к новым любовным похождениям

СЕГОДНЯ 13:21 2018-07-10T13:31:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Когда месяц назад Сергей Шнуров и его супруга Матильда заявили о расставании, многие поклонники, зная о большой любви пары, были уверены, что это временная размолвка и что до развода дело не дойдет. Однако, шло время, а Сергей и Матильда кажется зажили отдельными жизнями. Так, жена лидера группы «Ленинград» уехала детокс-отель в Испании – восстанавливать нервы, а Шнуров продолжает гастролировать по России. И параллельно постит в инстаграм стихи из разряда «настроен решительно».

Последнее стихотворение написано в пародийном стиле на повесть американского писателя Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». Сергей Шнуров не без обсценной лексики сравнивает себя с рыбаком и «серцеедушкой». «Чищу старое удило для очередной рыбалки», — пишет музыкант. Поклонники лидера группы «Ленинград» , конечно же , сделали вывод, что рокер оправился от развода с Матильдой. «Вспомнился старый Ералаш — „здесь рыбы нет“», «Уди пока удится», «Только ты еще не старик, а мужчина в самом расцвете сил, как дорогой коньяк», — подбадривают музыканта подписчики.

Напомним, пара прожила в браке восемь лет и все это время производила впечатление счастливого союза. О переменах в личной жизни музыкант рассказал в своем instagram-аккаунте, чем поверг в шок фанатов. Позже певец заявил, что инициатором развода стала супруга. Матильда также обратилась к поклонникам с просьбой не лезть в личную жизнь, которая «сложнее, чем лента новостей».Правда, «Комсомолке» один из друзей пары признался, что мотивом расставания послужила якобы измена Матильды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Шнур застукал Матильду в постели с другим»: знакомые рокера рассказали о причине разрыва Сергея Шнурова с женой

- Шнуров - джентльмен. Намеренно так красиво все представил публике: мол, бросает его она, - говорит наш источник. - Однако ушел он, а не она. Причем ушел не конкретно к кому-то. Измены у него случались, как грипп, но не это причина расставания. Просто он устал от домашних скандалов и конфликтов. Матильда довольно темпераментно выясняет отношения. А Сергею хватает эмоций на сцене. Дома ему хочется отдыхать... Еще и такой момент. Матильда - тусовщица. Стала пропадать, могла домой не прийти. Подумала, что если он себе позволяет загулы, то и она будет платить той же монетой. Ему в отместку начала погуливать. (подробности)

«Во все тяжкие»: Объявив о разводе, Шнур отправился развлекаться с девушками во Францию

Певца заметили в компании пышногрудых красоток

«Сергей Шнуров объявил о разводе и развлекается с девушками во Франции», - именно такие мысли посещали поклонников Сергея Шнурова, когда они открывали «Сторис» на его страничке в Инстаграме. (подробности)