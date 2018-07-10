"С уходом Джонсона у Лондона изменится только прическа": Россию обвинили в отравлении пары в Эймсбери

СЕГОДНЯ 14:13 2018-07-10T14:19:29+03:00

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Британский министр обороны Гэвин Уильямсон (тот самый, что советовал России "отойти и заткнуться") официально повесил на Россию вслед за атакой на Сергея и Юлию Скрипалей новую вину. На сей раз отравление британцев Дон Стерджесс и Чарли Роули из Эймсбери.

Напомним, пару несколько дней назад госпитализировали в печально знаменитую больницу Солсбери в критическом состоянии, а в воскресенье 44-летняя Стерджесс скончалась. В версиях фигурировали и подобранный отравленный окурок, и контейнер, и шприц с остатками нервно-паралитического вещества. Сейчас к этому добавились и солнцезащитные очки из мусорки... Скотланд-Ярд заявил, что эти двое получили "высокую дозу", но связи между отравлениями Скрипалей и новой пары пока не установлено. Но министра Уильямсона это не смущает. У него и связь есть, и виновник найден.

- Простая реальность такова, что Россия совершила нападение на британской земле, в результате которого умерла наша гражданка, - объявил он в британском парламенте, призвав мировое сообщество "осудить" Москву. Доказательств опять же не привел. К чему?

- Заявления Гэвина Уильямсона, что Россия имеет какое-то отношение к смерти Дон Стерджесс, - это старая добрая мантра на тему "это сделали русские". Может, вы займетесь чем-то новым? Например, перейдете к должному и тщательному расследованию случившегося?" - отреагировал на этот выпад МИД РФ.

Тем временем, свеженазначенный министр иностранных дел Британии поблагодарил ушедшего в отставку Бориса Джонсона за реакцию на отравление Скрипалей. Тот, если кто забыл, организовал массовую высылку российских дипломатов и подбил на такой же шаг многие страны Запада. В отставку же он ушел из-за разногласий с премьером по плану выхода страны из Евросоюза. Для Джонсона действия Терезы Мэй слишком медленные и затормаживающие процесс.

- Я хочу начать с того, чтобы поблагодарить моего предшественника Бориса Джонсона, который был одной из больших движущих сил британской политики и как министр иностранных дел организовал чрезвычайно важную ответную реакцию на атаку на Скрипалей в Солсбери, помимо других очень важных дел, - заявил преемник Джереми Хант в интервью телеканалу Sky News.

На этом фоне химическая истерия в Британии не только продолжается, но и перекидывается на новые города. Теперь под ударом якобы оказался находящийся в 54 км от Солсбери Суиндон. Как пишет газета Mirror, там люди в масках заклеили пленкой подозрительный автомобиль. Никаких подробностей пока нет, но наверняка совсем скоро мы узнаем, что и здесь промышляют русские.

РЕАКЦИЯ

С уходом Джонсона в Кремле ждут "просветления"

- Безусловно, мы можем оценивать министров других стран только исходя из критерия, какой вклад они внесли в развитие и расширение двусторонних отношений этой страны с Россией. К сожалению, этот вклад Бориса Джонсона в развитие британо-российских отношений можно оценить как весьма и весьма скромный, если не сказать большего. Мы ожидаем политического просветления Великобритании на этот счет, - подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Безусловно, мы все-таки рано или поздно ожидаем каких-то вразумительных разъяснений или аргументов по недавней ситуации в Солсбери и ситуации, которая за этим последовала.

С уходом Джонсона в Кремле ждут "просветления"Фото: REUTERS

СКАЗАНО!

"С уходом Бориса Джонсона в британском Форин Офисе мало что изменится, особенно касательно России. Разве что прическа главы МИД Британии".

(Алексей Пушков, глава Комиссии по информационной политике Совета Федерации - в Твиттере).