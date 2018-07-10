2018-07-10T14:54:55+03:00
Звезды

Лена Ленина готова выйти замуж за любого футболиста нашей сборной

Писательница уверена: она невеста с приданым в виде дома в Завидово – мечта любого жениха
Ольга АНТОНОВА
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Ленина составит жениху прекрасную партию, ведь она девушка с приданымЛенина составит жениху прекрасную партию, ведь она девушка с приданымФото: Личный архив
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У Лены Лениной такой богатый опыт в сфере межличностных отношений, что кто как не писательница, которая знает все о любви между богатыми мужчинами и красивыми женщинами, сможет утешить наших футболистов после проигрыша в матче с хорватами. Да не просто утешить, а стать доброй и прилежной женой. В общем, красавица и колумнистка решила не ждать пока игроки сборной России предложат ей руку и сердце, а сделала это сама. Причем, любительница экстравагантных причесок готова рассмотреть любого претендента из сборной России. Они все в ее глазах герои – хоть Черышев, хоть Дзюба. Жаль, что многие уже женаты.

У Лены Лениной такой богатый опыт в сфере межличностных отношений Фото: Личный архив

У Лены Лениной такой богатый опыт в сфере межличностных отношенийФото: Личный архив

Ленина объяснила, что она составит жениху прекрасную партию, ведь она девушка с приданым. У нее есть новый дом в Завидово, плюс, собственный бизнес, который неплохо кормит звезду. Кроме того, предпринимательница не только хороша собой и богата, но и знает толк в пиаре, поэтому будут у ее будущего мужа самые дорогие рекламные контракты. А прическу футбольную она уже подготовила.

Лена Ленина - любительница экстравагантных причесок Фото: Личный архив

Лена Ленина - любительница экстравагантных причесокФото: Личный архив

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Телеведущая выложила на своей страничке ролик, в котором заявила, что готова пойти с Денисом под венец.

А после матча, когда стало ясно, что наша сборная выбывает из ЧМ-2018, Ольга опубликовала в Инстаграме фото Дениса Черышева на поле и поблагодарила команду за игру:

- Спасибо за игру! Спасибо за красивый футбол! Для меня вы чемпионы! Ничего не знаю, мой Денис Черышев так-то гол забил. (подробности)

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