2018-07-10T15:47:49+03:00
Звезды

Модель Victoria's Secret Изабель Гулар выходит замуж за футболиста сборной Германии

Пара встречалась больше пяти лет
Ольга АНТОНОВА
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Девушка отложила все свои дела и съемки, посчитав, что работа ее любимого человека гораздо важнееДевушка отложила все свои дела и съемки, посчитав, что работа ее любимого человека гораздо важнееФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Две недели назад одна из самых известных топ-моделей мира Изабель Гулар приехала в Москву, чтобы поболеть за своего возлюбленного футболиста сборной Германии Кевина Траппа. Девушка отложила все свои дела и съемки, посчитав, что работа ее любимого человека гораздо важнее. Увы! – немцы на этом мундиале даже не вышли из группы, но футболист поступок любимой оценил. И несколько дней назад во время совместного отдыха на Миконосе сделал предложение модели Victoria's Secret. Изабель сказала «да».

"У меня нет слов, чтобы описать этот волшебный момент! Изабель станет моей женой",- написал Кевин.

izabelgoulartizabelgoulart
Soon to be Mrs Trapp
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Напомним, Изабель Гулар и Кевин Трапп познакомились в Париже, где базируется клуб футболиста - "ПСЖ". Свой роман они обнародовали в ноябре 2014 года. В интервью влюбленные нередко рассуждали о семье и будущих детях.

Пара встречалась больше пяти лет Фото: EAST NEWS

Пара встречалась больше пяти летФото: EAST NEWS

Изабель со смехом в интервью вспоминала первую ссору: «Я кричала, активно жестикулировала и пыталась что-то ему доказать. А он спокойно сидел передо мной на стуле, скрестив руки: «Вау, круто! Что надо делать-то? Я так не умею. Ты меня научишь? Хочу так же!»

Гулар добавляет, что Кевин очень сильно меня изменил.

«Например, рядом с ним я стала внимательнее относиться к тому, что говорю. Ты не можешь обещать и не делать», - призналась она.

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