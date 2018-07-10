2018-07-10T16:29:31+03:00
Звезды

Взялась за ум и открыла бизнес: Линдси Лохан отметила 32-летие на Миконосе в компании сестры

Актриса заявила, что с нее хватит любовных романов
Ольга АНТОНОВА
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Лидси Лоханне узнать; она занялась бизнесом.Лидси Лоханне узнать; она занялась бизнесом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Еще год назад имя Линдси Лохан почти ежедневно появлялась в западных таблоидах: Линдси Лохан старалась взять от жизни все. А после того, как случился скандал с сыном российского бизнесмена Егором Тарабасовым и вовсе ушла в отрыв. Запивала водку шампанским на яхте своих друзей, тратила бешеные деньги на шопинг и отказывалась платить по счетам. Кредиторы ходили за актрисой по пятам, в США на нее подали в суд, пытаясь взыскать проценты по долгам. А потом раз! – и все кончилось. Вот уже больше полугода о рыжеволосой бестии почти ничего не слышно. Оказалось, что за это время Линдси Лохан взялась за ум и начала заниматься бизнесом: открыла ночной клуб на греческом Миконосе, а еще сообщила, что ведет переговоры по застройке собственного острова в Дубае. В общем, на загулы и пьяные танцы совсем не осталось времени. И даже свой день рождения Линдси отметила очень скромно в компании друзей и сестры.

Праздник она устроила в том самом ночном клубе Lohan Beach House на любимом Миконосе. А компанию ей составили подруги и члены семьи, среди которых были ее мама Дина Лохан и младшая сестра, 24-летняя Алиана. Выложив в Instagram видео, на котором Алиана, купаясь в Эгейском море, играет с детьми в мяч, Линдси подписала его:

"Лучший подарок на мой день рождения - это моя сестра, которая устроила мне сюрприз, приехав на Миконос".

Судя по фото вечеринку вышла на славу, в конце праздника Линдси, как и полагается, задула свечи на праздничном торте.

Времени на шумные тусовки у Линдси больше нет. Фото: Instagram.com

Времени на шумные тусовки у Линдси больше нет.Фото: Instagram.com

Надо отметить, что в январе этого года актриса давала интервью на телешоу Венди Уильямс, где рассказывала о своей личной жизни так:

"Сейчас у меня нет любимого мужчины. Я даже не хочу встречаться с кем-либо в данный момент, пока мне нравится быть в рабочем режиме. У меня появились замечательные подруги, меня окружают потрясающие люди. Романов мне пока хватило. Я, конечно, не завязала с этим навсегда, просто пока мне нравится быть одной. Кроме того, мне всего 31 год"

В этом году актриса так же возвращается на телевидение: на канале Sky One выйдет второй сезон сериала "По болезни", в котором Линдси получила роль.

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