Ученые взялись раскрыть секрет самой маленькой собаки в мире

СЕГОДНЯ 17:00 2018-07-10T17:29:11+03:00

Генетики клонировали чихуахуа по кличке Чудесная Милли 49 раз, чтобы понять, почему она такая крошечная [видео]

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Чихуахуа Чудесная Милли (Miracle Milly) — трижды рекордсменка. В младенчестве она была признана самым маленьким щенком в мире. Потом — самой маленькой собакой из ныне живущих. А ныне Милли — самая клонированная собака. Создано 49 ее копий. Все живы.

Генетические копии Милли, созданные корейскими учеными - всего 49 штук.

Копии собачонки изготовили корейские ученые — не подумайте ничего плохого. Цели у них высоконаучные. Специалисты из сеульской биотехнологической лаборатории (Sooam Biotech Research Foundation in Seoul) намерены разобраться, почему Чудесная Милли такая крошечная. И при этом совсем не больная. В чем ее генетическое отличие от более крупных представительниц этой — и без того мелкой — породы? Или дело в неких эпигенетических тонкостях — в особенностях экспрессии отдельных генов?

Самую крохотную сабаку в мире клонировали 49 раз.

По замыслу ученых, клоны — многочисленные копии одной и той же собачки - и помогут раскрыть секрет. Экспериментировать будут с ними, чтобы не утомлять исследованиями и анализами саму мировую рекордсменку.

Чудесная Милли появилась на свет в декабре 2011 года в Пуэрто-Рико. Весила меньше унции (28, 35 грамма). Помещалась в столовой ложке. Ветеринары не верили, что щенок такого небывалого размера выживет. Но хозяйка - Ванесса Семлер (Vanesa Semler) — выкормила крохотулю.

Новорожденная Милли пимещалась в столовой ложке.

Если верить британской Daily Mail, подросшая собачка сейчас весит 544 грамма (1,2 фунта). Ее рост 10 сантиметров (3,8 дюйма). Эти параметры и сохраняют за Чудесной Милли право называться самой маленькой собачкой в мире. Ныне она живет в США, во Флориде.

Сейчас Милли чуть больше лимона.

Клоны собачки корейского производства появились в прошлом году. Их изготовили по той же технологии, что и овечку Долли. То есть, внедрили генетический материал Чудесной Милли в донорские яйцеклетки. С разрешения хозяев собачки, конечно, к которым корейцы обратились с предложением о клонировании.

Предполагалось, что одну копию Ванесса заберет себе, а 9 оставит исследователям. Но те перевыполнили план - «наштамповали» аж 49 экземпляров. Ванессе, в итоге, достались 12 копий собачки. Она назвала их Molly, Mally, Melly, Moоlly, Mumu, Mila, Mary, Mimi, Moni, Mini, Mela и Mulan.

!2 копий Милли взяла себе хозяйка. Все они в руках не помещаются - даже такие маленькие.

Хозяйка уверяет: все собачки и в самом деле похожи на Милли, как две капли воды. Только чуть крупнее. А по характеру — полные копии. Игривые. И не тявкают. Их прародительница только попискивает, но не лает. И копии такие же.

Собаченка следит за весом - птается мясом лосося и курицы.

Ванесса с мужем — профессиональные заводчики чихуахуа. Справляются с многочисленным «приплодом».

Помогать корейцам прояснять генетические особенности крохотных собачек будут их китайские коллеги из Пекинского института геномики (Beijing Genomics Institute).

Сами корейцы из Sooam Biotech Research Foundation занимаются коммерческим клонированием домашних животных — главным образом кошек и собак. Могут клонировать и умерших любимцев. Цена 100 тысяч долларов за копию.