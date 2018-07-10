Ведущие эксперты расскажут о перспективах борьбы против рака в России и в мире

СЕГОДНЯ 17:10 2018-07-10T17:44:17+03:00

Как будут воплощаться в жизнь технологии медицины будущего, обсудят ученые и врачи

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В прошлом году более 1 500 экспертов из 52 регионов России стали участниками научно-медицинской конференции БИОТЕХМЕД 2017. В этом году специалисты продолжат обсуждать медицину будущего, расскажут о новейших достижениях и их воплощении в нашу повседневную жизнь. Ведущей темой БИОТЕХМЕДа 2018 станет борьба против одного из главных и самых пугающих врагов человечества — онкологических заболеваний. Российские и зарубежные ученые и врачи представят самые впечатляющие успехи и перспективы диагностики и лечения рака.

Среди других тем конференции — цифровая медицина (то есть с использованием гаджетов для диагностики, контроля лечения заболеваний и т.д.), доступность для россиян новейших иммунобиологических препаратов, маркировка лекарств, антибиотикорезистентность и пути ее преодоления, клеточные технологии, медицинский туризм и другие.

Также в рамках БИОТЕХМЕДа 2018 состоится финал конкурса биомедицинских проектов «Стартап-ралли 2018». 20 проектов, прошедших отбор, представят свои разработки. Финалисты получат консультации от представителей науки и бизнеса, а также возможность найти потенциальных инвесторов для своего проекта.

Планируется, что в этому году в конференции примут участие более 2 тысяч человек. БИОТЕХМЕД 2018 пройдет в Геленджике 10 — 11 сентября. О самых интересных разработках отечественных и зарубежных специалистов мы будем рассказывать в разделе «Здоровье» на сайте kp.ru