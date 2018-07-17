2018-07-17T17:01:58+03:00
В мире

Обвиняемая в шпионаже Мария Бутина Трампу: «Какова будет ваша внешняя политика в отношении моей страны?»

Видео с вопросом россиянки президенту США появилось в интернете [видео]
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Мария Бутина, которой в Штатах грозит до 5 лет тюрьмы за «шпионаж в пользу России», оказывается, может быть связана с Дональдом ТрампомМария Бутина, которой в Штатах грозит до 5 лет тюрьмы за «шпионаж в пользу России», оказывается, может быть связана с Дональдом ТрампомФото: REUTERS
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Новая Анна Чапман Мария Бутина, которой в Штатах грозит до 5 лет тюрьмы за «шпионаж в пользу России», оказывается, может быть связана с Дональдом Трампом. Вот это поворот. И любители конспирологии в социальных сетях вместе с рядом СМИ уже пытаются связать две истории воедино. Во-первых, они оба состоят в Национальной стрелковой ассоциации (на этом основании с президентом США можно связать миллионы людей по всему миру). А еще Мария, возможно, симпатизировала Трампу во время его избирательной кампании (как и многие другие россияне). «Тайный агент» даже сумела задать вопрос будущему американскому лидеру. Это случилось в 2015 году, когда тот встречался с избирателями в Лас-Вегасе.

- Какова будет ваша внешняя политика, особенно в отношении моей страны? - спросила на ломанном английском Бутина.

- Обама заставил весь мир нас ненавидеть, - начал из далека Трамп. - Это просто поразительно. Посмотрите на Мексику, на Китай - они все ненавидят нас и нашу власть. Я знаю Путина. И вот что я вам скажу: мы с ним поладим. Путин не уважает Барака Обаму. И это очень большая проблема. Потому что для Штатов самое худшее - это объединение России и Китая. А мы содействуем этому объединению. Я намерен прекратить это. И поладить с Путиным и с Россией.

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В Вашингтоне арестована 29-летняя выпускница Алтайского госуниверситета Мария Бутина. Девушку обвинили в шпионаже. По законам Штатов, ей может грозить до 5 лет тюрьмы.

В Барнауле, где родилась и выросла Мария Бутина, новость об ее аресте вызывала настоящий ажиотаж. «Вы посмотрите-ка! Алтайская Чапман!» - не без восхищения говорят о ней многие.

В родном городе Машу запомнили как очень яркую личность – амбициозная девушка, которая всегда ставила большие цели (подробности)

Мария Бутина задает вопрос Дональду Трампу.

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