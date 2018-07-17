Сокровищница с квадрильоном тонн алмазов находится всего в 150 километрах от вас

СЕГОДНЯ 20:02 2018-07-17T20:09:59+03:00

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Пожалуй, кроме алмазов в мире нет вещей, которые, обладая таким малым размером, имели бы такую высокую цену, Пятый по величине алмаз мира «Легенда Лесото» весом 182 грамма, извлеченный на руднике Летсенг в 2018 году, был продан на аукционе в Антверпене за 40 миллионов долларов. Высокая цена связана с тем, что алмазы, при огранке которых получаются бриллианты - лучшие друзья девушек, очень редко встречаются в природе.

Однако команда американских ученых из Гарварда, Беркли и Массачусетского технологического института нашла место, где алмазов в прямом смысле слова - как грязи. Плохая новость заключается лишь в том, что место это находится на глубине 150-200 километров под землей. Несметные залежи алмазов располагаются в корнях кратонов - так называют скальные образования в ядре тектонических плит. Кратоны имеют форму перевернутых гор и там под чудовищным давлением в 50 тысяч атмосфер образуются драгоценные камни. По оценкам ученых нижние части кратонов могут состоять из алмазов на 1-2 процента своего объема. Учитывая, что эти образования тянутся на миллионы километров, то по приблизительным оценкам в этих «сокровищницах» могут содержатся квадрильоны тонн алмазов.

Это открытие ученые совершили, изучая данные сейсмических датчиков. Звуковые волны перемещаются сквозь толщу Земли с разной скоростью. Это зависит от состава, плотности и температур горных пород, через которые проходят колебания. Сравнивая скорости звуковых волн, ученые могут оценить, какие структуры находятся под поверхностью земли. Геологи обнаружили, что звуковые волны, как правило, значительно ускоряются, проходя сквозь корни кратонов. И объяснить это явление можно только высокой концентрацией алмазов.

Однако обвалить котировки алмазного рынка этому исследованию не суждено. Добраться до таких глубин сегодня нет технической возможности. Рекордная глубина, до которой удалось добраться геологам, равняется 12 226 метрам. Этой отметки достигли на Кольской сверхглубокой скважине. Для сравнения глубина Марианской впадины всего лишь 10 994 метров. Но, чтобы добраться до алмазов, надо пробурить отверстие в 10 раз длиннее.