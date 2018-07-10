"Недоборщили", "по кальянным не ходим", "купил себе смартфон": почему футболисты любят Черчесова

СЕГОДНЯ 01:45 2018-07-10T01:46:23+03:00

Главный тренер в телетрансляциях казался грозным, нам показывали его эмоции на бровке поля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Космический успех Станислава Черчесова поначалу был непонятен обычным болельщикам - пока он не взял слово на "Первом канале" и "России 1". Главный тренер в телетрансляциях казался грозным, нам показывали его эмоции на бровке поля. Наверное, "снимает стружку" с парней, вот и бегают, как шелковые. Он же им в отцы годится. Но есть у Черчесова секрет - это его чувство юмора.

- Ну, мы хорошо воспитаны, а вы - дурно, - пошутит он на вопрос, как можно было помирить футболистов и болельщиков в такой тяжелой атмосфере.

У Станислава Саламовича сильный отцовский дух и желание научить, но одновременно он дает футболистам свободу действийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У Станислава Саламовича отменное чувство юмора и острый ум. Уже сейчас его интервью можно расхватывать на цитаты:

"ничего из ничего не вырастает",

"кальянщиков у нас нет",

"хорошо, что я ничего не читаю, а то так скоро забронзоветь можно",

"болельщики сами начали так поддерживать, чтобы они лишний метр пробежали, лишнюю каплю пота пролили, ногу не убрали, душу показали",

"меня раздражали их смартфоны, а чтобы не раздражало, я тоже себе купил и теперь мы все в одинаковых условиях",

"и там можно переборщить, и тут недоборщить" (о критике),

"отправили меня в космос, а руководить-то надо на земле",

"сборная стала страной, страна - сборной".

С юмором он отнесся и к "усам надежды", которые "отрастили" в России многие. Черчесова потом неоднократно представляли иностранцам со словами "а вот наша надежда".

- Я не Надежда, я Станислав, - пришлось отшучиваться тренеру.

Понятно, за что футболисты любят Черчесова и почему отдают честь на поле - между ними свой особый космос.Фото: Алиса ТИТКО

Когда Черчесову показали слезную речь Артема Дзюбы, то он ответил: "Станиславский сказал бы "верю". Пошутил и насчет ухода Игнашевича: "Он два года назад уже заканчивал карьеру. Я ему и сейчас сказал, чтобы номер телефона не менял-то".

- Можно личный вопрос..., - начала спрашивать Екатерина Стриженова.

- Женат, двое детей, - опередил Станислав Черчесов.

И не важно, что спросить у него хотели совершенно о другом. Вот этот секрет успеха. Теперь понятно, за что футболисты любят Черчесова и почему отдают честь на поле - между ними свой особый космос.

У Станислава Саламовича сильный отцовский дух и желание научить, но одновременно он дает футболистам свободу действий. Вспомните тот случай, когда в центр команды перед пенальти вышел Артем Дзюба и сказал "золотые слова" вместо Черчесова. Видно, что тренер чувствует ребят, он хороший психолог и нашел подход ко всем от 22 до 39 лет, к парням со школьным и с университетским образованием.

- Игроков не подбираю по принципу высокие, красивые, а насколько они обучаемые. Артист же не может всегда играть любовников или убийц, какое задание режиссер даст - такое и выполняет, так и в футболе, - говорит Станислав Черчесов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Станислав Черчесов: "Чувствуем себя дембелями, которые уходят слишком рано. Послужили бы Родине и до 15 июля!"

Главный тренер сборной России по футболу после матча с Хорватией подвел итог турнира на послематчевой пресс-конференции (подробности)

Станислав Черчесов: Почему не смотрел, как игроки бьют пенальти? Я смотрел все по табло, табло хорошее на стадионе

Главный тренер нашей команды подвел итог исторической победе над Испанией (подробности)

ЕЩЕ МНЕНИЕ

Станислав Черчесов сделал из сборной России самую непредсказуемую команду ЧМ-2018

Евгений НЕСЫН

Есть одна причина, которая в матче Испания - Россия была за нас. У нашей сборной тренером был Станислав Черчесов, а у Испании - назначенный за сутки до старта чемпионата мира по футболу Фернандо Йерро. И за те пару лет, что Черчесов находится у руля команды, он прошел несколько этапов эволюции. Его неистово ругали перед ЧМ, говоря о слабой игре и плохих результатах. Но теперь же Россия впервые в истории - в восьмерке лучших команд на чемпионате мира по футболу. Так что же произошло? Откуда это чудо? (подробности)