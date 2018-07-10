2018-07-10T16:15:10+03:00
Политика

Путину пообещали "больше порядка" в Дагестане

Васильев доложил президенту, как идет чистка чиновников в республике
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Владимир Васильев начал доклад президенту с приветов от старых знакомых. Фото: Алексей Дружинин/ТАССВладимир Васильев начал доклад президенту с приветов от старых знакомых. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев начал доклад президенту с приветов от старых знакомых - жителей Ботлихского и Цумадинского районов, с которыми Владимир Путин встречался несколько раз в том числе и во время последней поездки в республику.

- Вы сказали тогда, что нужно больше внимания уделять, чтобы наши бюджетные средства в полном объёме доходили до людей и превращались в конкретные услуги, в здравоохранение, образование, создавали комфортные условия, – мы это продолжаем, - заверил Васильев.

Он рассказал, что работа, которую ведут в Дагестане правоохранители, идет разными путями и не всегда заканчивается посадками.

- Принимают меры, но не только уголовного преследования, - заявил Васильев. - Мы сейчас очищаем ряды чиновников. Вы дали поручение генпрокуратуре, отработала группа, 48 прокуроров, выявлено более 200 нарушений. Мы больше 200 человек привлекли к ответственности по материалам прокуратуры за конфликт интересов, за несоответствие расходов–доходов: кого-то в дисциплинарном порядке, кто-то уволился сам, кого-то наказали.

Сейчас эта работа продолжается, поэтому в ближайшее время у нас будет больше порядка и, самое главное, будут более эффективно использоваться бюджетные средства.

Глава республики доложил о строительстве мусороперерабатывающего завода в горной части Дагестана, об автодороге Ботлих – Хунзах – Араканская площадка стоимость более 800 миллионов рублей.

- Горные районы будут связаны постоянным современным транспортом друг с другом, что очень важно, - отметил он и попросил увеличить помощь республике в здравоохраении. - Компьютерного томографа нет у нас в горной части. Там норматив немножко меньше, чем полагается, но горы, разреженный воздух. Если бы сейчас решение было принято, мы бы могли закупить четыре томографа, что нам позволило бы уменьшить очередь в республике с четырёх месяцев где-то до 20 дней.

- Четыре – востребовано будет? - уточнил Путин.

- Если такое решение состоится, мы тогда купим и в Цумаду и Ботлих, и ещё три, - подтвердил Васильев. - У нас есть необходимость поменять уже есть вышедшие из строя: Центральная республиканская, травма – такие серьёзные вещи. Это бы людям помогло.

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