2018-07-11T01:37:32+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Хорватия - Англия 11 июля 2018: прямая онлайн-трансляция матча полуфинала чемпионата мира по футболу 2018

Футбол, матч Хорватия - Англия 11 июля 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 11 июля 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч полуфинала чемпионата мира по футболу 2018
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Харри Кейн - лидер атак сборной Англии.Харри Кейн - лидер атак сборной Англии.Фото: REUTERS
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Впервые с 1998 года сборная Хорватии играет в полуфинале чемпионата мира. Англия - впервые с 1990 года бьется за выход в финал ЧМ. Обе команды уже вошли в историю. И теперь могут сделать еще больше. "КП" рассказывает о главных моментах встречи Хорватия - Англия.

Статистика личных встреч Хорватия - Англия 11 июля 2018

Команды играли между собой 7 раз. 4 победы - на счету команды Англии, 1 раз была ничья. И дважды поражение терпели англичане. В Лондоне 9 сентября 2009 года, в день 9/9/9, англичане разгромили Хорватию 5:1 на стадионе "Уэмбли".

Прогнозы на матч Хорватия - Англия 11 июля 2018

Сборная Англии - фаворит матча против Хорватии по мнению букмекерских контор.

Трансляция матча Хорватия - Англия 11 июля 2018

Трансляция матча Хорватия - Англия 11 июля 2018 года состоится в прямом эфире на канале "Россия 1" с 21:00 по московскому времени.

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