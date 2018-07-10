Грузовик «Прогресс» долетел до МКС за рекордные три часа

СЕГОДНЯ 16:10 2018-07-10T16:35:41+03:00

Через несколько лет таким же скоростным образом смогут долетать до станции и корабли с космонавтами [видео]

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Собственно, от того, что грузовой корабль «Прогресс МС-09» долетел до МКС за рекордные три часа (то есть он совершил после пуска всего два автономных витка на орбите) самому грузу не холодно и не жарко. Ну привезли бы новый скафандр, еду, воду и оборудование на станцию на сутки или на двое позже – ничего страшного.

Важно то, что с помощью «Прогресса» отработали схему для будущих пилотируемых кораблей.

Видео запуска самого быстрого в истории космических полетов грузового корабля Прогресс-МС09 .

Дело в том, что традиционно советские, а потом российские космонавты долетали до орбитальной станции за сутки, а то и за двое. И это было, мягко говоря, некомфортно. Именно на первые сутки полета у космонавтов приходится острая фаза адаптации к невесомости. Ухудшается координация, некоторых тошнит. И это при том, что «Союзы» очень тесные корабли. Если летят трое, на каждого приходится около 1 кубометра объема.

Вот в таком не самом приятном положении командиру корабля иногда приходилось в ручном режиме стыковаться к станции (случалось, автоматическая система стыковки отказывала). В общем, конечно, привыкать к невесомости лучше в комфортных и просторных условиях МКС.

В 2013 году баллистики и ракетчики разработали короткую схему - экипаж Павла Виноградова и Александра Мисуркина первым добирался до станции за четыре витка – то есть за шесть часов. И это было серьезное достижение.

Но, как рассказали мне космические инженеры, еще больше сократить время подлета к станции для пилотируемого корабля при условии, что он будет запущен ракетой «Союз ФГ» (а именно ее используют для пусков космонавтов) не получится. Модернизированная цифровая ракета «Союз 2.1» выводит корабли с большей точностью. И именно ее достоинства использовали при разработке новой сверхкороткой схемы.

«Прогресс МС-09» состыковался с МКС уже через три часа после старта. Фото: Сергей Прокофьев/roscosmos.ru

- Успешная короткая стыковка "Прогресса" с МКС имеет принципиально важное значение для отработки нами технологии "двухпусковой схемы" с последующей орбитальной сборкой кораблей для дальних космических миссий,- считает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

О чем идет речь? Например, корабль для полетов к Луне на орбите будут собирать из двух модулей – лунного корабля и корабля космонавтов. Потом конструкцию нужно разогнать в сторону спутника. Скорее всего, для такого дела будут использоваться двигатели на водороде. А их, если считать по нынешним стандартам, нужно включить не позже чем через семь часов после окончания заправки. То есть делать все надо очень быстро. Так что нынешний полет «Прогресса» - по сути еще один шаг на пути к межпланетным исследованиям.

Нужна сверхкороткая схема и для экстренного спасения космонавтов - мало ли какие ситуации могут произойти и понадобится быстро прислать корабль за экипажем.

Что дальше?

Потребуется еще как минимум один пуск грузового «Прогресса» по новой схеме, чтобы подтвердить ее надежность. А вот когда космонавты будут добираться до станции за два витка пока не понятно. Для этого нужно «пересадить» пилотируемый корабль с ракеты «Союз ФГ» на ракету «Союз 2.1». Несмотря на то, что в документах они отличаются друг от друга только индексами, на самом деле это различные изделия. И потребуется серьезная работа инженеров, чтобы цифровой «Союз» начал возить космонавтов.