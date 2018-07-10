«Дружить с Турцией как с Беларусью»: Жириновский слетал на инаугурацию Эрдогана

СЕГОДНЯ 19:40 2018-07-10T19:48:49+03:00

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Как правило, на инаугарацию если и приглашают иностранных гостей, то президентов или премьер-министров. Но лидер ЛДПР и тюрколог по образованию Владимир Жириновский вновь избранному президенту Турции человек не чужой и потому прибыл на церемонию в Анкару по личному приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана.

Главой российской делегации на торжествах в Анкаре был премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который пообщался здесь с лидерами Венесуэлы, Киргизии и Молдавии. А ВВЖ перед церемонией успел залететь в Стамбул, встретиться с дипломатами и нашими соотечественниками, проштудировать турецкую прессу.

- Я буду стараться быть достойным доверия 81-миллионной нации, в том числе и для тех, кто проголосовал не за меня. Сегодня мы даем старт для новой Турции. Надеюсь, что президентская форма правления внесет вклад в дальнейшее развитие страны,- заявил в своей речи 9 июля Реджеп Тайип Эрдоган. - Впервые после распада Османской империи Турция сделала исторический выбор не путем давления или военного переворота, а посредством свободного волеизъявления турецкого народа.

Напомним, 24 июня он победил на досрочных выборах, и с этого момента Турция становится не парламентской, а президентской республикой.

- Мы считаем положительным для Турции принятие новой конституции, сосредоточение всей власти в руках президента. Надеемся, что все вопросы будут решаться быстрее. Из личной беседы с ним я понял, что он положительно настроен к России. Конечно, ему бы хотелось иметь хорошие отношения с Западом, но этого не хочет Запад. Турция - мусульманская страна, и у Запада много проблем с мусульманами. У Турции взаимовыгодные отношения с Россией. Надеемся, что при новом сроке Эрдогана отношения резко активизируются по всем позициям, возможно расширение военного сотрудничества. В перспективе Турция может вступить в ШОС и ЕАЭС… Мы сторонники договора с Турцией, возможно, как с Беларусью, - сказал Жириновский на встрече с соотечественниками в Российском центре науки и культуры в Анкаре.

При этом вождь ЛДПР не исключил, что авиабаза "Инджирлик", открытая для американских ВВС и оказавшаяся в центре путча против Эрдогана, со временем может стать российской.

Вместе с Жириновским в Анкару прилетели депутаты Василий Власов, Дмитрий Савельев и автор фото Борис Чернышов.

- Скорее всего, он будет президентом два срока до 2028 года, Турция сделает большой рывок вперед. Главное, чтобы Турция была партнером России. Мы сможем ее защитить от любых атак. Может, "Инджирлик" будет закрыта для НАТО и передана нам, - отметил он.

А сопровождавший его в поездке самый молодой депутат Госдумы, член Комитета по спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов рассказал "Комсомолке", как проходила сама церемония.

- "Пульман" президента в сопровождении конной полиции и под национальные песни проезжал через весь город и был усыпан гвоздиками. Это выглядело впечатляюще. Инаугурация проходила на площади под открытым небом, и поливший в какой-то момент дождь стал для всех большой неожиданностью. Зонтов никто не приготовил, поэтому пришлось спасаться с помощью каких-то накидок и полиэтиленовых пакетов, - смеется парламентарий. - После торжественной части был праздничный обед. Угощали мясом, хумусом, овощами и фруктами.

- Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон тем временем заявила, что Россия отрывает Турцию от НАТО. Отрываем?

- Думаю, что да. Нам нужно поставлять туркам вооружение, проводить учения. И сюда подходит заявление ВВЖ по базе.

- Кстати, откуда такая мысль? Может, кто в Анкаре намекнул?

- Скорее, это его прогноз. Чаще всего политические прогнозы Владимира Вольфовича сбываются. Ежели нет, то для них еще просто не настало время.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/659683" frameborder="0"></iframe> Эрдоган пригласил Жириновского на свою инаугурацию.

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