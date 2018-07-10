"Уверен, что настало время новой главы в моей жизни". Роналду написал письмо болельщикам "Реала"

СЕГОДНЯ 20:01 2018-07-10T20:15:03+03:00

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Во вторник, 10 июля, было официально объявлено о завершении карьеры в "Реале" португальца Криштиану Роналду. Он покидает клуб из столицы Испании и теперь последует, скорее всего, в туринский "Ювентус". Перед тем, как уехать из Мадрида, Роналду написал открытое письмо всем болельщикам. Текст письма Роналду мы приводим полностью.

Эти годы в «Реале Мадрид» и в самом Мадриде были, вероятно, самыми счастливыми в моей жизни.

Испытываю только огромную благодарность клубу, болельщикам и городу. Хочу поблагодарить всех вас за любовь и такое приятное отношение ко мне.

Тем не менее думаю, что пришло время начать новый этап в жизни. Поэтому я попросил клуб отпустить меня. Это мое желание, и я прошу всех, особенно наших болельщиков, понять меня.

GOALS Watch all 48 of Cristiano Ronaldo's 2014/15 La Liga goals!.

Мы провели 9 абсолютно прекрасных лет вместе. Это были уникальные 9 лет. Этот этап получился очень захватывающим и интересным, хоть и сложным, потому что в «Реале» очень высокие требования и обязательства. Но я уверен, что никогда не забуду, как я наслаждался здесь футболом в этом уникальном стиле.

Cristiano Ronaldo's best LaLiga goals!.

На поле и в раздевалке у меня были замечательные партнеры. Я чувствовал тепло наших потрясающих болельщиков, вместе мы выиграли три Лиги чемпионов подряд и четыре – за пять лет. Вместе с ними я получил несколько индивидуальных наград: четыре «Золотых мяча» и три «Золотых бутсы».

Cristiano Ronaldo's 12 goals against FC Barcelona.

«Реал» – огромный и особенный клуб. Он покорил мое сердце, сердце всей моей семьи. Сейчас я как никогда сильно хочу поблагодарить всех: весь клуб, президента, других руководителей, моих партнеров, всех тренеров, врачей, физиотерапевтов и всех потрясающих сотрудников, которые неустанно следят за каждой деталью и позволяют клубу работать.

Happy 33rd Birthday to Cristiano Ronaldo!.

Я много размышлял и уверен, что пришло время для нового цикла. Я ухожу, но эта футболка, эта эмблема и «Сантьяго Бернабеу» останутся для меня родными, где бы я ни был.

Спасибо всем. И, конечно, как в первый раз на нашем стадионе 9 лет назад, я говорю:

Hala Madrid ("Да здравствует "Реал"!)