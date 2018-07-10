2018-07-10T20:35:07+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Главный тренер сборной Англии: Еще до чемпионата считал публикации британских СМИ ложью. Таковыми они и оказались

Гарет Саутгейт доволен тем, как проходит ЧМ в России
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.Фото: REUTERS
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11 июля в Москве на стадионе "Лужники" будет сыгран второй полуфинальный матч ЧМ-2018 между Хорватией и Англией. Накануне этого поединка в пресс-центре главного стадиона России прошла пресс-конференция с участием главного тренера англичан Гарета Саутгейта. Наставник британской сборной оценил по достоинству уровень чемпионата мира в России, который вопреки всем страшилкам и публикациям британских СМИ, оказался отличным.

- То, как нас принимают здесь, - просто фантастика, организация турнира - высший класс. Я знаю, что и в прошлом году на Кубке конфедераций было точно так же, - отметил Саутгейт.

Год назад в качестве почетного гостя Саутгейт посетил ряд матчей Кубка Конфедераций 2017. И, как потом оказалось, проводил разведку для места будущей тренировочной базы сборной Англии на ЧМ-2018.

И поэтому, когда перед чемпионатом мира в британских СМИ усилился поток негативных публикаций по поводу грядущего турнира, у Саутгейта была своя точка зрения:

- Перед турниром пришлось видеть много неприятных историй. Я уже тогда думал, что они являются ложью, и они таковыми и оказались. Это просто фантастика, а не чемпионат мира, - заявил главный тренер сборной Англии, который впервые с 1990 года привел свою команду к полуфиналу чемпионата мира по футболу.

Отметим, что перед турниром ряд британских СМИ выпустили немало устрашающих материалов. Среди популярных угроз для собиравшихся приехать в Россию фанатов были - их побьют русские болельщики, которые ненавидят англичан, их гаджеты взломают русские хакеры, их растерзают медведи, они могут стать жертвами любой другой "криминальной" неприятности.

Матч Хорватия - Англия пройдет в Москве на стадионе "Лужники" завтра, 11 июля. И он начнется в 21:00 по московскому времени.

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