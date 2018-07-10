Юрий Жирков объявил о завершении карьеры в сборной России по футболу

10 Июль 22:30 2018-07-10T22:36:02+03:00

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34-летний ветеран сборной России по футболу Юрий Жирков официально объявил о том, что прекращает свои выступления за национальную команду. Это произошло спустя несколько дней после того, как Россия завершила свои выступления на домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года. На этом турнире команда, за которую выступал Жирков, дошла до стадии четвертьфинала.

- Тоже решил завершить выступления за национальную команду. Не хватает уже сил играть на таком уровне, - пояснил причины своего решения Юрий Жирков, который играл 13 лет за национальную сборную.

Ранее о своем намерении завершить карьеру в главной команде страны объявили два ветерана - Александр Самедов из "Спартака" и Сергей Игнашевич из ЦСКА. При этом, Игнашевич и вовсе объявил об уходе на пенсию и финише своей игроцкой карьеры.

Юрий Жирков на данный момент - футболист питерского "Зенита". И за время своей карьеры играл на позициях защитника и полузащитника. Дебютировал в сборную в 2005 году и с тех пор провел 87 игр, в которых забил два гола. Он играл на легендарном Евро-2008 и теперь вот еще и на ставшем тоже памятном турнире - ЧМ-2018. На клубном уровне Дирков в разное время выступал за московские "Динамо", ЦСКА, махачкалинский "Анжи", лондонский "Челси".

В коллекции титулов Юрия Жиркова на клубном уровне - две победы в чемпионате России, пять побед в Кубке России. Весте с ЦСКА он выигрывал в 2005 году Кубок УЕФА. А в "Челси" побеждал в чемпионате и Кубке Англии.