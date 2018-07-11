Анна Чиповская зажгла на дне рождения «любимой певицы богемы»

СЕГОДНЯ 00:45 2018-07-11T02:14:24+03:00

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В это воскресенье в московском ресторане Happy End праздновала свой день рождения певица Манижа.

Пока наши юные рэп-звездочки пытаются переплюнуть друг друга по количеству матерных слов и завуалированных наркотиках в текстах песен, Манижа потихонечку завоевывает аудиторию, мастерски смешивая электронную музыку и фольклорные мотивы. Ее называют «любимой певицей богемы», но круг поклонников этой артистки, рожденной в Душанбе, гораздо шире. Именно на нее в последний год сделали ставку мировые косметические и спортивные бренды, а так же отечественные сотовые операторы, пригласив сняться в своей рекламе. Даже корпорация Apple обратила на нее свое внимание из-за крутейших видеоколлажей, которые певица снимает тупо на айфон.

Манижу называют «любимой певицей богемы»Фото: Из материалов пресс-службы

То есть к своим 27-ми годам эта девушка успела намного больше, чем многие ее ровесники. С чем ее и пришили поздравить главные модники Москвы: Антон Севидов из любимой группы миллениалов Tesla Boy, юный композитор Кирилл Рихтер, который написал официальную музыкальную тему к чемпионату мира по футболу, модель и ведущая «Орла и решки» Маша Иванова, Анна Чиповская, Айза Анохина со своим мужем...Конечно, была почти вся семья артистки во главе с мамой певицы, Надеждой Усмановой, которая является руководителем проекта Manizha, а так же партнеры артистки, Майя Серикова и Александр Никитин (MS Production).

Конечно, пели все, кто мог. Сама Манижа несколько раз брала в руки микрофон, пел и Антон Севидов свои старые хиты, и вместе с Рихтером артисты устроили небольшой джем. Под конец вечера микрофон в руки взяла и Анна Чиповская, которая не только прекрасная актриса, но и замечательная певица. Исполнительница главной роли в фильме «Оттепель» спела с «новорожденной» дуэтом песню из репертуара Адель - «Someone like you». Затем вынесли торт, на верхушку которого венчала «Манижа» из патоки. Самой певице ее сладкая копия очень понравилась. Перед тем, как разрезать торт, Манижа обратилась к съедобной «себе» - «Желаю тебе в моем новом году не потерять себя, своё «я». И по прежнему любить людей. Остальное - секрет!».