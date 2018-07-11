Кевин де Брюйне: "Недовольны таким итогом матча, мы же ведь проиграли и не вышли в финал"

СЕГОДНЯ 01:07 2018-07-11T02:10:42+03:00

Полузащитник сборной Бельгии был грустным после поражения от Франции в полуфинале ЧМ-2018

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Один из лидеров сборной Бельгии Кевин де Брюйне после игры остановился в микст-зоне, дабы поделиться впечатлениями от полуфинальной игры ЧМ-2018 с Францией. Бельгийцы уступили со счетом 0:1 французам и теперь через несколько дней вновь сыграют в Санкт-Петербурге, но уже в матче за 3-е место.

- Таким итогом поединка мы, конечно же, остались недовольны. Наша команда сегодня не прошла в финал. Нужно сконцентрироваться и попытаться выиграть матч за третье место

- Воспринимался ли вами этот поединок как встреча двух равных по силе команд?

- Пожалуй. У обеих команд сегодня были шансы на то, чтобы забить голы. Не так много, как хотелось бы. Но и обе сборные - достаточно организованные команды. И поскольку разница в классе минимальна, то один хорошо разыгранный угловой решил исход всего полуфинального поединка. Но это футбол, думаю, что все равно команда очень старалась.

- Как вы можете оценить сегодняшнюю игру восходящей звезды сборной Франции Килиана Мбаппе?

- О, у него просто потрясающий талант. Он молод и у вас не получится контролировать его на протяжении всей игры. Но и сама сборная Франции - достаточно сильная команда с большим набором хороших исполнителей.

– Правда, что Бельгия сегодня отошла от привычного оборонительного футбола и не играла сегодня в него?

– С чего вы это взяли? (нахмурил брови)

- Обидно, что это поколение сборной Бельгии сегодня не получило шанса одержать большую победу?

- Поколение? Да мы достаточно маленькая страна и уже счастливы от того, что нам удалось пробиться в полуфинал чемпионата мира и играть в такой игре. Другие команды из стран, где потрясающая инфраструктура и много денег, уже покинули турнир, а мы играем.