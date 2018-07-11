Венсан Компани: "Надо уважать результат. Франция выиграла, и ей - наши поздравления"

СЕГОДНЯ 01:23 2018-07-11T02:10:42+03:00

Защитник сборной Бельгии рассказал о том, каково было сыграть в полуфинале ЧМ-2018

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Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани впервые в своей карьере, как и множество его звездных напарников по команде, играл в полуфинале чемпионата мира. Однако же, Бельгия уступила 0:1 Франции и теперь сыграет лишь в матче за 3-е место. Компани после матча поведал об итогах встречи на стадионе "Санкт-Петербург".

- Небольшая была разница в классе между командами сегодня. Франция - выиграла и ей идут наши поздравления с победой, конечно же.

- Что вы помните о том моменте, когда Умтити забил победный гол?

- Он просто офигенно прыгнул, это единственное что я могу вспомнить сейчас.

- Не кажется ли вам, что сегодня это был последний шанс для "золотого" поколения сборной Бельгии одержать большую победу и взять трофей?

- Ну, понимаете, поколения приходят и уходят. Всегда у кого-то появится еще шанс на большую победу. Кто-то покидает команду Бельгии, но наша сборная пополняется новыми талантливыми игроками. У маленькой страны как наша всегда большие амбиции, и об этом надо помнить. Когда вы хорошо трудитесь и работаете, у вас - отличное будущее.

- Какое настроение было сейчас в раздевалке у команды?

- Да ясно, что все мы были разочарованы после такого итогам матча. Но всегда нужно после неудачи вставать и делать следующий шаг. Мы играли против хорошо организованной сборной Франции, которая воспользовалась своим шансом, нам нужно уважать этот результат.

- Впечатлены ли вы сегодня были игрой сборной Франции?

- Как я уже сказал, это была сегодня отлично организованная, дисцилплинированная команда, у них - отличная игра в обороне. Они могут доставлять мяч невероятными передачами в нужные зоны своим игрокам. Думаю, если Англия выйдет на них в финале, то это будет большой проблемой для них.

- Насколько тяжело было играть в защите против молодого Мбаппе?

- Когда выходишь играть в матче такого уровня, то нужно смотреть в целом на всю команду. И в каждой есть классный игрок. У нас есть Де Брюйне, Азар. Он - большой талант, он молод. Вы не смогли его полностью нейтрализовать на протяжении всей игры, но получилось его "отодвинуть" за пределы нашей штрафной.

Второй полуфинал чемпионата мира по футболу 2018 пройдет сегодня, 11 июля. В Москве на стадионе "Лужники" команда Хорватии встретится с Англией.