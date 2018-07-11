Концерт Егора Крида и L’One, чемпионаты по футболу и стритболу: в Москве пройдет KFC BATTLE FEST 2018

СЕГОДНЯ 02:45 2018-07-11T02:47:52+03:00

Спорт, музыка, молодость и самые яркие тренды будут объединены на одной площадке в парке «Сокольники» Фото: Из материалов пресс-службы

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Грандиозный праздник спорта и молодежной культуры прокатился по всей большой стране и наконец дошел до ее столицы. 21-22 июля в Москве пройдет суперфинал проекта KFC BATTLE FEST 2018.

Спорт, музыка, молодость и самые яркие тренды будут объединены на одной площадке в парке «Сокольники». Здесь соберутся талантливые и активные ребята со всей России и семи стран СНГ. А поддержат финалистов проекта его звездные наставники: исполнители Егор Крид и L’One, блогер Anny May и баскетболист Тимофей Мозгов.

Фестиваль KFC BATTLE дает шанс молодым людям раскрыть свой талант и заявить о нем всей стране. Любой желающий мог попробовать себя в одном из направлений проекта: вокал, рэп, футбол, стритбол, воркаут, киберспорт, блогинг, фотография и волонтерство.

Фестиваль объединяет молодых и активных людей со всей страныФото: Из материалов пресс-службы

Позади — отборочные этапы в 27 городах России и СНГ, 5 масштабных фестивалей, которые прошли в Самаре, Санкт-Петербурге, Алматы, Уфе, Новосибирске и Краснодаре, сотни тысяч участников и их болельщиков. Лучшие из лучших съедутся на Суперфинал в Москву, где поборятся за главные призы фестиваля. В числе наград — поездка в Европу от туроператора SUNMAR, записи треков при поддержке артистов лейбла Black Star Inc. и их дальнейшее продвижение, продюсирование блога, бесценный музыкальный сюрприз мирового уровня от компании Mastercard, грант на реализацию волонтерских проектов, сотрудничество с порталом Geometria, квота в финале Кубка России по киберспорту 2018 и многое другое.

Важная часть KFC BATTLE - поддержка молодежного спортаФото: Из материалов пресс-службы

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

В парке "Сокольники" организуют несколько площадок - футбольное поле, сцену, воркаут-площадку и интерактивные зоны. В течение двух дней любой желающий сможет здесь поболеть за команду друзей, пообщаться со звездами, освоить разные виды спорта и творчества, а также просто весело провести время.

Стадион

21 июля здесь пройдут региональные финалы Чемпионатов KFC по футболу и стритболу, а 22 июля состоится Суперфинал. В региональных финалах примут участие мужские и женские любительские команды из Московской области, Нижнего Новгорода и Калуги. А в Суперфинале встретятся лучшие команды со всей страны.

Тему соревнований продолжит Чемпионат KFC по воркауту. Финалистов поддержит Наставник проекта – прославленный баскетболист, чемпион NBA Тимофей Мозгов.

Интерактив

На протяжении всего фестиваля будут работать интерактивные площадки, где каждый сможет проявить себя в различных дисциплинах и выиграть призы. Так, здесь можно будет поучаствовать в квесте, попробовать свои силы в скимбординге, посетить дизайн-студию и выставку лучших работ конкурса KFC BATTLE: фото. Здесь же расположатся зона знакомств и интересные площадки от партнеров проекта.

Блогеры

Одно из направлений фестиваля - блогеры. На площадке в "Сокольниках" любой желающий сможет получить автографы у своих кумиров. А гвоздем программы станет выступление наставника проекта, популярной видеоблогерши Anny May.

Сцена

21 июля с концертом выступит L’One, Наставник KFC BATTLE по направлению рэп. Специальные гости — певец Миша Марвин и победительница «Новой Фабрики звезд» Гузель Хасанова.

Егор Крид - Наставник проекта по направлению "вокал"Фото: Из материалов пресс-службы

22 июля пройдет концерт Наставника KFC BATTLE по направлению вокал Егора Крида. Специальный гость — финалист «Новой Фабрики Звезд» Даниил Данилевский.

Вместе со звездами на сцену выйдут финалисты направлений KFC BATTLE рэп и вокал. 21 и 22 июня Наставники KFC BATTLE назовут победителей, которые станут обладателями долгожданных призов. Обещают также выступления чирлидеров, массовые флешмобы, битбокс, танцевальные батлы и многое другое.

Все подробности - на сайте фестиваля

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Миллион рублей разделят авторы лучших волонтерских проектов на KFC BATTLE

Футбол, стритбол, рэп, блог, вокал, киберспорт – и волонтерство. Что между ними общего? Да то, что тысячи молодых, активных, талантливых людей по всей стране получат шанс проявить себя в любимом деле. А шанс на это им даст KFC BATTLE-2018 (подробности)