2018-07-18T22:30:19+03:00
Звезды

Фестиваль на "Стрелке": маленькая жизнь в сердце мира

19 июля открывается третий кинофестиваль во дворе Института «Стрелка»
Стас ТЫРКИНкинообозреватель
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"Сердце мира" Наталии Мещаниновой - это "маленькая жизнь" людей, которая может разворачиваться на провинциальной российской звероферме"Сердце мира" Наталии Мещаниновой - это "маленькая жизнь" людей, которая может разворачиваться на провинциальной российской звероферме
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Программа нынешнего фестиваля на "Стрелке" вновь познакомит продвинутого московского зрителя с самыми актуальными новинками киносезона - главными призёрами Каннского фестиваля и "Кинотавра", но в то же время не пройдет и мимо актуальных сопутствующих тем - таких, например, как столетие Ингмара Бергмана.

За 10 дней фестиваля зрителям будет показано 13 отборных, самых ожидаемых фильмов сезона, из них - 6 фильмов с последнего Каннского фестиваля, 6 будут впервые показаны в Москве, 5 - впервые в России. 2 картины («Диамантино», действие которого начинается на Чемпионате мира по футболу в Москве, и «Дикий») на сегодняшний день еще не куплены для проката в России - их можно будет увидеть только на «Стрелке».

Действие «Диамантино» начинается на Чемпионате мира по футболу в Москве

Действие «Диамантино» начинается на Чемпионате мира по футболу в Москве

Предмет многих фильмов фестиваля - "маленькая жизнь" людей, которая может разворачиваться на провинциальной российской звероферме (как в пронзительном "Сердце мира" Наталии Мещаниновой) или в утлой токийской квартирке (как в "Магазинных воришках" Хирокадзу Кореэды - неожиданном победителе Канн-2018), или в отрезанной от цивилизации средневековой итальянской деревушке (как в одном из лучших каннских фильмов "Счастливый Лазарь"). Но как показывает этот великолепный фильм Аличе Рорвахер, и в самый заповедный уголок рано или поздно доберётся "современный дискурс" - для того чтобы сделать невозможной жизнь, как мы ее раньше знали. Такой, как у персонажей Тимура Бекмамбетова (его фильмам «Профиль» и «Поиск» мы отдаём целый день), у которых она вся проходит перед компьютером, в мессенджерах и социальных сетях. Screen life - так называется новый тип фильмов, придуманный Бекмамбетовым, все действие которых разворачивается на экране компьютера. Но этими же словами (screen life, экранная жизнь) можно будет описать и времяпрепровождение всех нас, кого привлечёт к себе вот уже третий год подряд экран "Стрелки". Среди нововведений этого года, впрочем, будет возможность и поговорить, обсудить кино и отраженную им жизнь в серии публичных диалогов, которые объединят главных профессионалов отечественного кино с актуальной киномолодежью и зрителями.

Жизнь персонажей Тимура Бекмамбетова из его фильма «Профиль» вся проходит перед компьютером

Жизнь персонажей Тимура Бекмамбетова из его фильма «Профиль» вся проходит перед компьютером

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