Проверка водителей на алкоголь: новые правила КоАП вступают в силу с 3 июля 2018 года

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-10T14:47:24+03:00

Если в машине пьют пиво только пассажиры - не страшно. Лишь бы с водителем не делились. Фото: Фотобанк Лори

Новые правила на дорогах с 3 июля 2018 года: при проверках водителей на алкоголь теперь можно брать анализ крови

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В России с 3 июля 2018 года вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые позволят выявлять нетрезвых водителей по анализу крови. Разбираемся, что изменится при проверке водителей на алкоголь.

Пьян или не пьян? Вот в чем вопрос!

В последние годы состояние алкогольного опьянения водителей выявляли лишь одним методом - алкометрии. Специальный прибор - алкотестер или алкометр - измерял количество паров алкоголя в выдыхаемом воздухе в миллиграммах на литр. Значит, водителю нужно дыхнуть. Или отказаться, но тогда он автоматически получает наказание, равное наказанию за пьяное вождение, - штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. То есть можно было дыхнуть, можно было отказаться, а третьего не было дано. У водителя и прежде могли взять кровь на анализ в некоторых ситуациях, например, если автомобилист сильно пострадал в ДТП или находится в бессознательном состоянии, но результаты анализа крови в суде не использовались. Если по обстоятельствам аварии этот человек оказывался виновником ДТП, вменить ему еще и пьяное вождение было невозможно.

Теперь представьте, что водитель «еле тепленький» и попросту вываливается из-за руля под ноги инспектору и отрубается. Или прикидывается пьяным настолько, что не мычит и не выдыхает. Никто же не будет бить его под дых или тормошить - за такое прокуратура запросто насчитает срок. И это был реальный вариант для симулянта избежать наказания по всей строгости.

Вступившие в силу поправки внесли уточнения в статью 12.8 КоАП и заполняют этот пробел в кодексе. Теперь водитель будет считаться пьяным юридически, если в одном литре крови обнаружат 0,3 г или более чистого этилового спирта. Это примерно соответствует той максимальной допустимой концентрации в выдохе, до которой можно избежать наказания.

«Продувка» или освидетельствование

Прежние процедуры проверки остались в силе. Все происходит так.

1. Если инспектору кажется, что есть какой-то запах или странности в поведении водителя, он имеет право провести освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Без врача или фельдшера, даже без понятых, если их трудно найти, а просто под запись на камеру. Но при этом он должен составить акт и использовать алкотестер, прошедший поверку и имеющий одноразовый мундштук, чтобы не было антисанитарии. Документы на прибор водитель вправе проверить, впрочем, и отказаться от такой «продувки» он тоже вправе. Только не от освидетельствования вообще, а от освидетельствования гаишником, но с согласием пройти медицинское освидетельствование.

Если прибор показал что-то кроме нуля, еще не все потеряно. Во-первых, есть допустимая погрешность - до 0,16 мг/л. Во-вторых, автомобилист вправе пройти проверку еще и у врачей, тогда инспектор обязан его доставить к эскулапам.

2. Медики делают ровно то же самое, то есть просят дуть в трубочку. Причем дважды, с интервалом 15 - 20 минут. Меньше погрешности - свободен, как птица в полете. Больше - готовься к неприятностям. Акты, протоколы, отстранение от управления, суд, лишение прав… Ну или оправдание, если вы действительно трезвы.

Как не попасться?

Не пить! Даже существование погрешности не говорит о том, что разрешено немного «накатить», это просто техническая величина.

- Максимальная допустимая концентрация алкоголя в выдохе - это предельный уровень погрешности прибора. Не более того. Разрешения выпить кружку пива и сесть за руль нет ни в одной стране мира, это именно максимальный уровень погрешности прибора, вот и все, - предупреждает автоэксперт и радиоведущий Игорь Моржаретто. - Новая корректировка никак не связана с тем, можно теперь выпить за рулем больше или меньше. Она лишь ликвидирует брешь в законодательстве. Если же говорить о тенденциях, то в последние годы становится меньше пьяных водителей. Это связано и с ужесточением законодательства, и с ростом культуры водителей, и с тем, что откупиться становится сложнее.