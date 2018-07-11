Пять причин, почему наш чемпионат стал лучшим в истории

СЕГОДНЯ 01:05 2018-07-10T15:39:39+03:00

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Чемпионат мира подходит к концу, и теперь уже можно с уверенностью сказать, что он стал лучшим в истории проведения всех мундиалей. Нет, дело не в том, что российская сборная, пусть и выбывшая из дальнейшей борьбы, впервые попала в восьмерку сильнейших команд планеты. Просто обратимся к фактам.

1. Паспорта болельщиков

Впервые в истории чемпионатов мира организаторы выдали болельщикам специальный документ - FAN ID - паспорт болельщика. ФИФА сначала отнеслась к идее без восторга. Это же надо было у миллионов людей собрать паспортные данные, проверить их, а потом каждому повесить на шею документ с определенными степенями защиты...

Но FAN ID оказался очень удобной штукой. Во-первых, он заменил визу в Россию. Во-вторых, паспорт болельщика дал право бесплатно ездить на поездах и в общественном транспорте. А в-третьих, стал хорошим барьером хулиганам: агрессивным ультрас FAN ID просто не выдали, а кто-то испугался сам и не стал подавать документы на проверку. Теперь о том, что надо сделать свои паспорта болельщиков, задумался Катар. Так что на ЧМ-2022 может работать придуманная в России система безопасности.

2. Бесплатные поезда

Когда Россия объявила, что предоставит всем болельщикам бесплатный проезд между городами чемпионата мира, ей не то чтобы не поверили. Просто пожали плечами и сказали «ну-ну, посмотрим». На самом деле все получилось лучше, чем просто круто.

Только на групповом этапе российские поезда перевезли более 200 тысяч болельщиков. И никогда эти поезда не были похожи на несущиеся в ад пьяные колесницы: как раз наоборот - двухэтажные вагоны, адекватные соседи, чистое белье, фирменные подстаканники.

Нет, конечно, были и накладки - многие наши проводницы действительно не знают и пары слов по-английски... Изредка встречались и перебравшие фанаты, и в вагоны-рестораны, бывало, что не пробьешься. Но даже иностранные болельщики поражались, что в российских поездах можно принять душ и там есть Wi-Fi, а наши с удивлением понимали, что в России можно вполне комфортно путешествовать по железной дороге.

3. Новые стадионы

Такого количества новых стадионов с нуля не строил еще никто. Даже в ЮАР и Бразилии половина арен проходила глобальную реконструкцию. А в России сразу 6 стадионов - в Калининграде, Самаре, Волгограде, Нижнем Новгороде, Саранске, Ростове были построены вообще с нуля. Плюс была достроена «Санкт-Петербург Арена». А реконструкция «Лужников», «Фишта» и «Екатеринбург Арены» были столь глобальными, что и их можно вполне считать новостройками.

В результате в нашей стране оказалось 12 новых суперстадионов. И надеемся, что они найдут себе применение и не будут пустовать.

4. Закрученный сюжет

В футбольном мире существует понятие «проклятие чемпионов». Еще ни одна сборная мира не брала кубок ФИФА два раза подряд. Сборная Германии, действующий чемпион мира, только усугубила эту традицию, даже не выйдя из группы. Среди неожиданных результатов был провал Аргентины во главе с Месси, которая чудом прошла в 1/8 финала и там проиграла. Да и великолепная победа нашей сборной перепахала весь рынок ставок...

Этот чемпионат можно назвать торжеством командного духа. Без него даже с Месси и Роналду, как оказалось, далеко не пройдешь. При этом зажглось множество звезд. Один из ярких примеров - наш Александр Головин, за которого теперь сражаются самые крутые клубы Европы.

Словом, со спортивной точки зрения чемпионат оказался увлекательным и непредсказуемым.

5. cВАРили кашу

Система видеопомощников (ВАР) впервые появилась на крупных соревнованиях летом прошлого года, когда ее протестировали на Кубке конфедераций в России. А на чемпионате мира она получила официальную прописку в мировом футболе. К ней, как и ко всему новому, конечно, поначалу было много претензий, но потом все привыкли. Уже сами футболисты после спорных ситуаций бегают вокруг судьи и показывают ему руками четырехугольник - мол, посмотри повтор на экране.

Кстати, системой ВАР только на групповом этапе было проверено 335 моментов (в среднем 6,9 за матч). 17 раз судьи в поле смотрели повторы и в 14 случаях изменили свое решение. 95% верных решений было принято судьями без ВАР, 99,3% верных решений - с ВАР.

ЧТО ЕЩЕ?

На чемпионатах мира отныне штрафуют на деньги за сознательную остановку игры и симуляцию. К примеру, Илью Кутепова оштрафовали на 7,5 тысячи евро за то, что он в матче 1/8 финала остановил руками испанца Иско. На 10 тысяч теперь могут нагреть любого «артиста», кто симулирует нарушение и падет рыбкой.

На ЧМ-2018 в России впервые была введена четвертая замена, которую разрешили проводить в играх плей-офф в дополнительное время. Первым игроком, кто воспользовался этой новой опцией, стал Александр Ерохин, вышедший на замену на 97-й минуте матча Россия - Испания.

КСТАТИ

Получилось прибыльно!

Уже объявлено, что ФИФА от проведения чемпионата в России получит рекордную прибыль в 6,1 млрд. евро. Это на 10 процентов больше, чем вообще планировалось. Чемпионат мира в России поддержали китайские компании - они стали крупными спонсорами турнира. В ФИФА очень довольны. После всех скандалов, связанных с отставкой Блаттера и расследованием коррупции, прибыль все равно растет. Ведь в Бразилии ФИФА в 2014 году заработала 4,8 млрд. долларов, а в ЮАР в 2010-м - всего 3,9 млрд.

Но и Россия внакладе не останется. Аналитики подсчитали, что суммарное влияние мундиаля на ВВП России оценивается в 15 миллиардов долларов, а экономический эффект благодаря этому составит порядка 1 процента ВВП. Этот больше, чем в большинстве других стран, которые принимали у себя ЧМ в этом веке.

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Чемпионат мира принимали 12 новых стадионов. Некоторые, такие, как «Спартак», «Казань Арена» или «Санкт-Петербург Арена», были бы возведены в любом случае - они нужны своим клубам. Другие построили и реконструировали именно к ЧМ-2018. И в среднем каждый из них обошелся в 15 млрд. рублей. Что с ними делать? Это чаще всего будут решать города и регионы. Именно от них зависит, станут новые стадионы центрами жизни и точками роста новых районов или превратятся в дорогущие памятники футболу. (подробности)