Кто вы по индийскому гороскопу: Слон Мангусту не товарищ

СЕГОДНЯ 01:11 2018-07-10T15:27:30+03:00

На Востоке то, кто вы по гороскопу имеет большое значение. В Индии женихи и невесты перед свадьбой обязательно изучают звездную характеристику потенциального избранника. А ну как будущий супруг нравом не вышел и вообще высшие силы к нему не благоволят?

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Индийский гороскоп существует не одну тысячу лет. Многие астрологи считают его более точным, ведь в нем не 12 знаков, как в привычном нам зодиаке, а куда больше. Не удивляйтесь, некоторые животные в нем представлены и в мужском, и в женском варианте - для индусов пол небесного покровителя значения не имеет. Итак давайте узнаем, кто вы по индийскому гороскопу.

Мангуст

11 - 23 января

У людей этого знака, как правило, яркая харизма. Их собеседники быстро попадают под влияние и обаяние Мангуста. В то же время это люди с прямым характером, не терпящие обмана и притворства.

Обезьяна

24 января - 5 февраля

Это, как правило, ранимые и впечатлительные личности. Они зачастую принимают близко к сердцу случайные высказывания, шутки. Зато более деликатного и понимающего друга вы вряд ли найдете.

Львица

6 - 18 февраля

Лидер, умеющий привлечь любого на свою сторону. Рожденные под знаком Львицы трудолюбивы, знают, как организовать людей и процессы. Умеют слушать и слышать. И не стесняются принимать сторону подчиненных, если те оказываются правы. Готовы сражаться за справедливость.

Лошадь

19 февраля - 3 марта

Не удивляйтесь, если Лошадь постоянно будет спрашивать вашего мнения. Эти люди склонны подвергать сомнению почти всё. При этом способны отлично уживаться с любыми личностями.

Лев

4 - 16 марта

Он знает, как произвести впечатление на представителей противоположного пола. При этом - идеальный партнер, берущий все заботы на себя. Готов по первому зову бросить все дела и мчаться на помощь.

Корова

17 - 30 марта

Люди этого знака умеют найти выходы из любых ситуаций. Хорошие организаторы и почти всегда верные семьянины. Их отличает мудрость, гибкость, любопытство - они способны учиться в любом возрасте.

Слониха

31 марта - 12 апреля

Яркие личности. Они щедры и на эмоции, и на материальные приношения. Умны, мудры, умелы, легко обучаемы. Скорее всего, обладают хорошей памятью и творческими способностями. Сильно привязываются к близким.

Конь

13 - 27 апреля

Рожденным под этим знаком трудно усидеть на месте. Эти люди должны быть постоянно чем-то увлечены, иначе их может накрыть хандра. Свободолюбивы. Ни за что не будут действовать, если на них оказывают давление. Уговоры и ласка - вот секрет успеха.

Слон

28 апреля - 10 мая

Трудоголики. Какую бы им задачу ни поставили, выполнят и перевыполнят. Могут поворчать, но никогда не откажутся от предложенной цели и втайне будут гордиться своими подвигами. Любят физическую активность, сильны, выносливы. Городской стихии предпочитают природу.

Овца

11 - 24 мая

Представители это знака умеют прислушиваться к себе и отлично знают, что необходимо их душе и телу для здоровья и равновесия. Они легко восстанавливаются после стрессовых ситуаций - у них есть эдакий внутренний доктор. Зачастую у Овец только два состояния - спокойное и возбужденное.

Змей

25 мая - 7 июня

По этим людям ни за что не догадаешься, что они сверхчувствительные натуры. Они запоминают каждое слово в разговорах. Очень обязательные личности, умеющие радоваться по пустякам.

Змея

8 - 20 июня

Змея постоянно работает над собой. Стремится узнать больше, досконально изучить каждую проблему. Змеи по праву считаются лучшими в своем деле - они аккуратны, осмотрительны и осторожны. Зато благодаря своей дотошности почти всегда оказываются правы и обходят соперников.

Собака

21 июня - 5 июля

Умны, целеустремленны, говорят и действуют по делу. Обладают отличной интуицией и деловой жилкой. Преданны и отзывчивы. Всегда готовы прийти на помощь и защитить близких от жизненных неурядиц.

Кошка

6 - 19 июля

Перед нами обаяшки, которые нравятся абсолютно всем. С любым они способны найти общий язык. Дружелюбны, но настороженны. Разбираются в людях так, будто внутри у них рентгеновский аппарат и полиграф одновременно. Любители комфорта и негромких компаний.

Баран

20 июля - 1 августа

Эмоциональные личности, считающие: если хочешь сделать хорошо, сделай сам. Никому не доверяют до конца и предпочитают все держать под контролем. Поэтому нередко взваливают всю работу на себя.

Кот

2 - 15 августа

Его невозможно приручить. Он всегда сам по себе, при своем мнении и интересах. Непросто сходится с людьми. Зато легко приспосабливается к новой обстановке и быстро реагирует на перемены.

Крыс

16 - 29 августа

Сибарит. Обожает роскошь, комфорт. Тщательно подходят к выбору друзей и партнеров. Рядом с такими людьми не бывает скучно. Они всегда готовы предложить что-то новенькое.

Крыса

30 августа - 12 сентября

Они стараются жить по плану. Не любят, когда кто-то нарушает привычный график. Огромную роль для них играет успешная карьера, любимое дело. Если все сложилось, перед нами абсолютно счастливый человек.

Бык

13 - 25 сентября

Быки предпочитают жизнь без особых перемен - они скорее консерваторы и придерживаются привычного уклада. Очень трудолюбивы, всегда доводят начатое до конца. Внешнему блеску предпочитают надежность и практичность, поэтому рядом с ними так спокойно и комфортно.

Буйволица

26 сентября - 9 октября

Темпераментны и впечатлительны. Увлекающиеся натуры. Рожденные под этим знаком обязательно должны быть заняты делом. В противном случае окружающим будет тяжело - их кипучая энергия просто обязана найти применение.

Тигрица

10 - 22 октября

Стильные, умные. Прирожденные артисты. Им всегда важно быть в центре внимания. С представителями этого знака не стоит ссориться - они могут долго прощать обиду.

Буйвол

23 октября - 5 ноября

Залог успеха этого знака - поддержка семьи. Буйвол стремится к карьерным вершинам, но при этом никогда не забывает о близких. Даже если кажется, что это строгий и предпочитающий одиночество человек, - это только видимость.

Тигр

6 - 18 ноября

Противоречивые натуры. С одной стороны, они костьми лягут, чтобы добиться поставленной задачи. С другой - им частенько требуется полная смена обстановки. Достигнув цели, они тут же охладевают к ней и мечтают заняться чем-то кардинально противоположным.

Олениха

19 ноября - 1 декабря

Эти личности, как правило, умеют посвящать себя одновременно и духовному, и материальному. Способны достичь высоких карьерных вершин и при этом не пропускать занятий в спортклубе. Все успевать - их вторая натура.

Олень

2 - 14 декабря

Личности без двойного дна. Искренние, правдивые. Соврать для них - грех. Их главный талант - умение собирать вокруг себя достойных людей.

Пес

12 - 27 декабря

Псы обладают удивительной интуицией. Могут весьма точно предсказывать события. Привязаны к дому и друзьям: для них это самые важные составляющие жизни. Тяжело переживают разрывы с близкими.

Макак

28 декабря - 10 января

Оптимист, всегда готовый к действиям. Эти личности в вечном движении. Решительны и бескомпромиссны. Если перед ними поставлена цель, они не только достигнут ее сами, но и убедят окружающих, что им тоже это необходимо.