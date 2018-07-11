Кто вы по индийскому гороскопу: Слон Мангусту не товарищ
Индийский гороскоп существует не одну тысячу лет. Многие астрологи считают его более точным, ведь в нем не 12 знаков, как в привычном нам зодиаке, а куда больше. Не удивляйтесь, некоторые животные в нем представлены и в мужском, и в женском варианте - для индусов пол небесного покровителя значения не имеет. Итак давайте узнаем, кто вы по индийскому гороскопу.
Мангуст
11 - 23 января
У людей этого знака, как правило, яркая харизма. Их собеседники быстро попадают под влияние и обаяние Мангуста. В то же время это люди с прямым характером, не терпящие обмана и притворства.
Обезьяна
24 января - 5 февраля
Это, как правило, ранимые и впечатлительные личности. Они зачастую принимают близко к сердцу случайные высказывания, шутки. Зато более деликатного и понимающего друга вы вряд ли найдете.
Львица
6 - 18 февраля
Лидер, умеющий привлечь любого на свою сторону. Рожденные под знаком Львицы трудолюбивы, знают, как организовать людей и процессы. Умеют слушать и слышать. И не стесняются принимать сторону подчиненных, если те оказываются правы. Готовы сражаться за справедливость.
Лошадь
19 февраля - 3 марта
Не удивляйтесь, если Лошадь постоянно будет спрашивать вашего мнения. Эти люди склонны подвергать сомнению почти всё. При этом способны отлично уживаться с любыми личностями.
Лев
4 - 16 марта
Он знает, как произвести впечатление на представителей противоположного пола. При этом - идеальный партнер, берущий все заботы на себя. Готов по первому зову бросить все дела и мчаться на помощь.
Корова
17 - 30 марта
Люди этого знака умеют найти выходы из любых ситуаций. Хорошие организаторы и почти всегда верные семьянины. Их отличает мудрость, гибкость, любопытство - они способны учиться в любом возрасте.
Слониха
31 марта - 12 апреля
Яркие личности. Они щедры и на эмоции, и на материальные приношения. Умны, мудры, умелы, легко обучаемы. Скорее всего, обладают хорошей памятью и творческими способностями. Сильно привязываются к близким.
Конь
13 - 27 апреля
Рожденным под этим знаком трудно усидеть на месте. Эти люди должны быть постоянно чем-то увлечены, иначе их может накрыть хандра. Свободолюбивы. Ни за что не будут действовать, если на них оказывают давление. Уговоры и ласка - вот секрет успеха.
Слон
28 апреля - 10 мая
Трудоголики. Какую бы им задачу ни поставили, выполнят и перевыполнят. Могут поворчать, но никогда не откажутся от предложенной цели и втайне будут гордиться своими подвигами. Любят физическую активность, сильны, выносливы. Городской стихии предпочитают природу.
Овца
11 - 24 мая
Представители это знака умеют прислушиваться к себе и отлично знают, что необходимо их душе и телу для здоровья и равновесия. Они легко восстанавливаются после стрессовых ситуаций - у них есть эдакий внутренний доктор. Зачастую у Овец только два состояния - спокойное и возбужденное.
Змей
25 мая - 7 июня
По этим людям ни за что не догадаешься, что они сверхчувствительные натуры. Они запоминают каждое слово в разговорах. Очень обязательные личности, умеющие радоваться по пустякам.
Змея
8 - 20 июня
Змея постоянно работает над собой. Стремится узнать больше, досконально изучить каждую проблему. Змеи по праву считаются лучшими в своем деле - они аккуратны, осмотрительны и осторожны. Зато благодаря своей дотошности почти всегда оказываются правы и обходят соперников.
Собака
21 июня - 5 июля
Умны, целеустремленны, говорят и действуют по делу. Обладают отличной интуицией и деловой жилкой. Преданны и отзывчивы. Всегда готовы прийти на помощь и защитить близких от жизненных неурядиц.
Кошка
6 - 19 июля
Перед нами обаяшки, которые нравятся абсолютно всем. С любым они способны найти общий язык. Дружелюбны, но настороженны. Разбираются в людях так, будто внутри у них рентгеновский аппарат и полиграф одновременно. Любители комфорта и негромких компаний.
Баран
20 июля - 1 августа
Эмоциональные личности, считающие: если хочешь сделать хорошо, сделай сам. Никому не доверяют до конца и предпочитают все держать под контролем. Поэтому нередко взваливают всю работу на себя.
Кот
2 - 15 августа
Его невозможно приручить. Он всегда сам по себе, при своем мнении и интересах. Непросто сходится с людьми. Зато легко приспосабливается к новой обстановке и быстро реагирует на перемены.
Крыс
16 - 29 августа
Сибарит. Обожает роскошь, комфорт. Тщательно подходят к выбору друзей и партнеров. Рядом с такими людьми не бывает скучно. Они всегда готовы предложить что-то новенькое.
Крыса
30 августа - 12 сентября
Они стараются жить по плану. Не любят, когда кто-то нарушает привычный график. Огромную роль для них играет успешная карьера, любимое дело. Если все сложилось, перед нами абсолютно счастливый человек.
Бык
13 - 25 сентября
Быки предпочитают жизнь без особых перемен - они скорее консерваторы и придерживаются привычного уклада. Очень трудолюбивы, всегда доводят начатое до конца. Внешнему блеску предпочитают надежность и практичность, поэтому рядом с ними так спокойно и комфортно.
Буйволица
26 сентября - 9 октября
Темпераментны и впечатлительны. Увлекающиеся натуры. Рожденные под этим знаком обязательно должны быть заняты делом. В противном случае окружающим будет тяжело - их кипучая энергия просто обязана найти применение.
Тигрица
10 - 22 октября
Стильные, умные. Прирожденные артисты. Им всегда важно быть в центре внимания. С представителями этого знака не стоит ссориться - они могут долго прощать обиду.
Буйвол
23 октября - 5 ноября
Залог успеха этого знака - поддержка семьи. Буйвол стремится к карьерным вершинам, но при этом никогда не забывает о близких. Даже если кажется, что это строгий и предпочитающий одиночество человек, - это только видимость.
Тигр
6 - 18 ноября
Противоречивые натуры. С одной стороны, они костьми лягут, чтобы добиться поставленной задачи. С другой - им частенько требуется полная смена обстановки. Достигнув цели, они тут же охладевают к ней и мечтают заняться чем-то кардинально противоположным.
Олениха
19 ноября - 1 декабря
Эти личности, как правило, умеют посвящать себя одновременно и духовному, и материальному. Способны достичь высоких карьерных вершин и при этом не пропускать занятий в спортклубе. Все успевать - их вторая натура.
Олень
2 - 14 декабря
Личности без двойного дна. Искренние, правдивые. Соврать для них - грех. Их главный талант - умение собирать вокруг себя достойных людей.
Пес
12 - 27 декабря
Псы обладают удивительной интуицией. Могут весьма точно предсказывать события. Привязаны к дому и друзьям: для них это самые важные составляющие жизни. Тяжело переживают разрывы с близкими.
Макак
28 декабря - 10 января
Оптимист, всегда готовый к действиям. Эти личности в вечном движении. Решительны и бескомпромиссны. Если перед ними поставлена цель, они не только достигнут ее сами, но и убедят окружающих, что им тоже это необходимо.