2018-07-11T09:24:09+03:00
Дом. Семья

Умер английский бульдог Жа-Жа – самый уродливый пес в мире

Хозяйка собаки рассказала, что её девятилетний любимец скончался тихо, во сне [фото, видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Скончался английский бульдог Жа-Жа, признанный в этом году самым уродливым псом в мире. Фото: Sonoma-Marin FairСкончался английский бульдог Жа-Жа, признанный в этом году самым уродливым псом в мире. Фото: Sonoma-Marin Fair
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Английский бульдог Жа-Жа из Миннесоты, признанный в этом году самым уродливым псом в мире, утром 10 июля тихо скончался во сне. Об этом сообщила изданию Star Tribune хозяйка собаки Меган Брейнард, которая меньше месяца назад прыгала от счастья, когда её девятилетний любимец стал настоящей звездой.

Напомним, за право носить гордое звание самой некрасивой собаки года в калифорнийском городе Петалума 23 июня боролись 14 четвероногих друзей человека, однако жюри покорил Жа-Жа – обладатель длинного непомещающегося во рту языка и кривых мускулистых лап. Эти особенности, кроме всеобщей любви и внимания журналистов, принесли псу и его хозяйке главный приз – полторы тысячи долларов и поездку в Нью-Йорк.

Самая уродливая собака в мире.В США выбрали самую уродливую собаку. Ее хозяйка прыгала от счастья!

Меган Брейнард рассказала, что влюбилась в этого бульдога, увидев его фотографии на сайте PetFinder.com через год после того, как он в пятилетнем возрасте попал в приют для бездомных собак в Миссури. Питомца назвала в честь знаменитой актрисы Жа Жа Габор, потому что он обожал лежать на диване, «как красавица модель».

Жа-Жа со своей хозяйкой на конкурсе в Калифорнии. Фото: Sonoma-Marin Fair

Жа-Жа со своей хозяйкой на конкурсе в Калифорнии. Фото: Sonoma-Marin Fair

Как ранее писал сайт kp.ru, уже 30 лет подряд в Калифорнию со всего мира съезжаются большие и маленькие, лысые и непомерно мохнатые, слепые и перекошенные, длинноухие и бесхвостые псы со своими хозяевами. Конкурс некрасивых собак был задуман с очень благородной целью – доказать, что все животные имеют право иметь собственный дом и любящую семью.

В прошлом году победителем этого состязания стала трехлетняя Марта – большая и ленивая собака породы неаполитанский мастиф с вечно унылым выражением морды.

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