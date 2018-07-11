«Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Забайкалье: Эта акция напоминает не о болезни, а о здоровье

СЕГОДНЯ 12:30 2018-07-11T12:36:38+03:00

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10 июля в Чите на торжественном мероприятии, посвященном закрытию забайкальского этапа Всероссийской акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция», были подведены итоги бесплатного анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию, которое проводилось в четырех городах региона – Чите, Борзе, Краснокаменске, Петровске-Забайкальском.

Благодаря «акции на колесах» в рамках одной поездки удастся охватить разные города страны.

И это уже не первая акция Минздрава России в Забайкалье – в прошлом году спецвагон, где можно было пройти бесплатный анонимный тест на ВИЧ, останавливался на железнодорожном вокзале Читы. Поэтому жители города уже наслышаны о том, что тестирование – это важная часть современной жизни. Увы, от заболевания сейчас не застрахованы даже благополучные, семейные люди.

Главная задача этой акции – помочь защитить себя и своих близких.

Об этом говорил и Игорь Лиханов, председатель Законодательного собрания Забайкальского края, когда благодарил организаторов за готовность противостоять распространению ВИЧ-инфекции:

– Благодаря активным и неравнодушным людям у жителей нашего края регулярно появляется возможность бесплатно, анонимно и в течение нескольких минут узнать свой ВИЧ-статус. Заболевание опасно тем, что люди, не подозревающие о собственном «положительном» статусе, могут без злого умысла распространять инфекцию и даже «перевозить» ее из региона в регион. Именно поэтому «акция на колесах» невероятно важна. Благодаря ей в рамках одной поездки удастся охватить разные города страны. Не только столицы, но и небольшие, где у людей меньше возможностей обследоваться и получить ценную консультацию.

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Первый заместитель министра здравоохранения Забайкальского края Александр Мироманов отметил важность и необходимость проведения подобных акций. «К сожалению, мы в водовороте ежедневных хлопот редко проверяем состояние здоровья, даже когда у нас что-то болит! Потому это очень ценная возможность – вот так, в удобном месте, быстро, бесплатно и анонимно уточнить свой ВИЧ-статус. Для себя – чтобы знать».

Главная задача этой акции – привлечь внимание к проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа, донести до каждого правильную и полную информацию, помочь защитить себя и своих близких.

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– Автопоезд «Тест на ВИЧ: Экспедиция» – это в меньшей степени про болезнь, – заметил главврач ГУЗ «Краевая клиническая инфекционная больница» Сергей Юрчук. – А в большей – о здоровье, о том, как легко его потерять. Но и сохранить не сложно, если соблюдать простые правила безопасности. И наши высококвалифицированные специалисты всегда готовы помочь: просто и доступно рассказать о ВИЧ, научить, как избежать заражения, а тем, кто имеет ВИЧ-положительный статус, объяснить, что это не приговор и жизнь продолжается со всеми ее красками при своевременном обнаружении и соответствующем лечении.

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ДЛЯ СПРАВКИ

Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция», которая проводится совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), проходит с 12 июня по 7 ноября. Мобильные пункты тестирования (МПТ) проследуют через 30 регионов Российской Федерации, охватив 120 городов. Любой желающий может пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию.

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте O-SPIDE.RU, где также размещена подробная информация о профилактике ВИЧ/СПИДа.

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