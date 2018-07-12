2018-07-11T21:41:46+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Церемонии закрытия ЧМ-2018 начнется за полчаса до финала

Она будет короткой, но насыщенной
Сергей КИРИЛЛОВ
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За 30 минут до стартового свистка состоится церемония закрытия мундиаляЗа 30 минут до стартового свистка состоится церемония закрытия мундиаляФото: Александр ГЛУЗ
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В воскресенье, 15 июля, на стадионе «Лужники» в 18.00 начнется финальный матч чемпионата мира по футболу-2018, в котором Франция сыграет с победителем пары Хорватия - Англия. А за 30 минут до стартового свистка состоится церемония закрытия мундиаля, поставленная продюсерами Первого канала.

Детали динамичного и красочного действа организаторами держаться в секрете, но известно, что на сцену, установленную на газоне стадиона, выйдут популярные в мире исполнители. А кульминацией церемонии станет гимн чемпионата мира, который споют рэп-исполнитель Уилл Смит, американский музыкант Ники Джем и певица из Косово Эра Истрефи.

Потом сцену быстро разберут, на поле выйдут сами футболисты и, как всегда, зазвучат гимны обеих стран.

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Чемпионат мира подходит к концу, и теперь уже можно с уверенностью сказать, что он стал лучшим в истории проведения всех мундиалей. Нет, дело не в том, что российская сборная, пусть и выбывшая из дальнейшей борьбы, впервые попала в восьмерку сильнейших команд планеты. Просто обратимся к фактам. (подробности)

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