2018-07-12T13:23:19+03:00
Звезды

Бледанс удалила пост с обидой на Хабенского

Судя по всему, актриса не выдержала волны критики со стороны пользователей
Ольга АНТОНОВА
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Видимо, актриса рассчитывала на слова поддержки со стороны подписчиков своего аккаунтаВидимо, актриса рассчитывала на слова поддержки со стороны подписчиков своего аккаунтаФото: REUTERS
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10 июля Эвелина Бледанс опубликовала пост, в котором рассказала, что актер Константин Хабенский отказался фотографироваться с ней и ее шестилетним сыном, у которого диагностировали синдром Дауна. Мама Семена посчитала, что такой поступок не красит артиста, который много лет занимается благотворительностью.

«Хоть и живем в одном маленьком закрытом отеле в «Артеке», я представилась и рассказала, что ребенок с синдромом Дауна. Нужно фото для его странички. Я неоднократно поддерживала Фонд Константина. Наверное, только я, дура, никогда и никому не отказываю в фотографии, понимая, что сама выбрала публичную профессию. После этого поста мы уже, наверное, никогда не получим фотографию с любимым актером, но я не могла не поделиться этим. Личное пространство — да! Фотографии с толпой — это сомнительно! Но отказать «особенному» ребенку и коллеге фотографироваться — нет! Простите, Константин Юрьевич, не поняла», — поделилась Эвелина.

Видимо, актриса рассчитывала на слова поддержки со стороны подписчиков своего аккаунта, однако, среди ее фолловеров оказалось много и тех, кто заявил, что это все-таки личное дело каждого, соглашаться на фото или нет. А самые жесткие отметили, что вся эта история отдает пиаром и «наверное Эвелине надо умерить пыл, а просто получать удовольствие от отдыха с ребенком». К утру 11 июля негативных откликов стало так много, что женщина, судя по всему, решила не обострять ситуацию и просто удалила пост.

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Актер Константин Хабенский категорически отказался фотографироваться. Хотя, как рассказала Эвелина Бледанс, она представилась, объяснила, что ребенок с синдромом Дауна, и фото мама с ребенком хотели для его странички в Instagram. «То, что я неоднократно поддерживала его фонд в соцсетях я уже не стала говорить... » — поделилась подробностями разговора звезда. — Наверное только я, дура, никогда и никому не отказываю в фотографии, понимая, что сама выбрала публичную профессию». (подробности)

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