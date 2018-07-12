С ночи 12 июля россияне могут наблюдать МКС на небе

СЕГОДНЯ 16:50 2018-07-12T16:50:36+03:00

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О начале увлекательного небесного шоу предупредили астрономы. Пресс-служба Московского Планетария сообщила, что с 12 по 21 июля 2018 года траектория движения МКС будет проходить над территорией России. Россияне, соответственно, увидят станцию, которая предстанет на ночном небосводе быстро перемещающейся не мерцающей звездочкой. По яркости она не уступит Венере и Юпитеру.

На фото, сделанных с длительной экспозицией, МКС предстает в виде яркого следа.

МКС движется с запада на восток, облетая Землю примерно за полтора часа. Временами станция отражает солнечный свет — так же, как Луна. И становится видимой с поверхности нашей планеты. Подобные — благоприятные для наблюдений - условия периодически складываются в разных частях Земли. В ближайшие 10 дней повезет жителям России.

Расписание появления МКС на небе на ближайшее время: для наблюдателей из Москвы и Подмосковья.

По словам Александра Перхняка, астрофизика, сотрудника Московского Планетария, белый цвет «звездочки» МКС будет меняться на красновато-оранжевый — по мере ее погружения в тень Земли. В эти моменты и космонавты, находящиеся на борту, видят, как заходит Солнце.

Кстати, можно заранее узнать, когда и где МКС покажется на небе. В этом поможет сайт heavens-above.com

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Первый модуль МКС был выведен на орбиту 20 ноября 1998 года. Стало быть, у станции скоро юбилей — 20 лет со дня рождения.

Весит МКС более 400 тонн. Она протянулась на 109 метров. Вместе с фермами солнечных батарей раскинулась в ширину на 73 метра. Объект — самый крупный на орбите. Поэтому не удивительно, что его видно невооруженным глазом.

МКС летает на высотах от 337 до 430 километров со скоростью около 8 километров в секунду, делая один оборот вокруг Земли примерно за 93 минуты.

Путь, пройденный МКС за 20 лет, приближается к 5 миллиардам километров. Летела бы прямо — миновала бы уже Нептун. То есть, покинула бы Солнечную систему.

Некоторые любители фотографируют МКС на фоне Луны.

Сейчас на станции 6 человек: из России - Сергей Прокопьев и Олег Артемьев, немец Александр Герст, американцы - Серина Ауньен-Чэнселлор, Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.