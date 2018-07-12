Верить ли надписям на продуктах: что означает «без холестерина» или «содержит Омега-3»

СЕГОДНЯ 19:20 2018-07-12T20:00:49+03:00

Изменить размер текста: A A

О том, как нас могут обмануть красивым надписями на этикетках эксперты Роскачества рассказывали в первой части материала, посвященного борьбе за честную упаковку. В этой попытаемся разобраться с правдивыми надписями, которые подсказывают нам, какой продукт будет наиболее полезен. Помогает нам врач Михаил Гаврилов, к.м.н., член Института функциональной медицины (IFM, США).

Закреплено техрегламентом

На самом деле полезные надписи «без соли», «без холестерина», «содержит витамины», «источник клетчатки» и т.д. - не просто красивые слова для привлечения покупателей. Они должны подсказать нам, что продукты подходят для диетического питания. Причем, эти надписи должны соответствовать техрегламенту.

Именно в техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 022/2011 закреплены некоторые виды информации, которая может размещаться на упаковке при соблюдении условий содержания в них различных ингредиентов, например, витаминов, солей, жиров или белков. Мы собрали все установленные на сегодняшний день надписи, которые могут встречаться на продуктах и объясняем, как их читать и что они означают.

«Низкокалорийный» или «пониженное содержание калорий»

Кому полезна надпись:

Всем, кто следит за своим весом.

Все худеющие знают: чтобы сохранить вес, нужно придерживаться определенной калорийности рациона. Цифра, конечно, может несколько колебаться (в зависимости от активности и других факторов), но все же должна быть боле менее постоянной.

Но даже не худеющему человеку важно помнить: мы все перебираем с калориями. И не грех все-таки следить за тем, что мы едим. Поэтому будет разумно обращать внимание на продукты с пониженной калорийностью.

Где встречается надпись:

Чаще всего на молочной продукции, хлебобулочных изделиях и сладких напитках.

Даже не худеющему человеку важно помнить: мы все перебираем с калориями.

«Без сахара» или «содержит природные сахара»

Кому полезна надпись:

Всем.

Привычный нам сахар – песок или рафинад – не полезен организму, да и в природе он не встречается. Поэтому его можно полностью исключить из рациона. Между тем, стоит помнить, что его добавляют практически в любые продукты, которые проходят промышленную переработку: молочную продукцию, мюсли, соусы, кондитерские изделия, соки.

Сахар в последнее время обвиняют во многих грехах, и не только в лишнем весе. Употребление сахара вызывает быстрое повышение глюкозы в крови, стимулирует выброс большого количества инсулина. Если такие скачки происходят часто, клетки теряют чувствительность к инсулину, что в конечном итоге может привести к сахарному диабету второго типа. Также согласно современным исследованиям, именно пристрастие к сладкой пище повышает риски развития атеросклероза, а также провоцирует риск различных воспалительных заболеваний.

Гораздо полезнее удовлетворять тягу к сладкой пище с помощью натуральных продуктов. Но и фруктоза, содержащаяся во фруктах, не так безобидна. Да, она не провоцирует подъем уровня сахара в крови, как обычный пищевой сахар, зато гораздо быстрее откладывается в жир про запас. Поэтому фрукты рекомендуется есть до 16 00.

Где встречается надпись:

Информация о сниженном содержании сахара встречается на молочной продукции, пакетированных соках, соусах, консервированных фруктах и плодах, кондитерских изделиях.

Сахар в последнее время обвиняют во многих грехах, и не только в лишнем весе.

«Источник белка» или «высокое содержание белка»

Кому полезна надпись:

Спортсменам, подросткам.

Белок – это строительный материал для всех наших клеток, мышечной ткани, гормонов и ферментов. Дефицит белка может сказаться на здоровье не лучшим образом: человек теряет мышечную массу, у него нарушается синтез гормонов, снижается скорость всех обменных процессов.

С дефицитом белка сейчас сталкиваются не часто, и в основном это вегетарианцы, которые исключили из своего рациона продукты животного происхождения. Но если в рационе есть различные виды мяса, бобовые, молочные продукты, то белка человек получает в достатке.

Однако переизбыток белка – это тоже опасно. Когда его слишком много, обменные процессы замедляются и мы набираем вес. Избыток белка в рационе опасен и для людей с хроническими заболеваниями почек – обилие кислот, которые образуются при распаде белка, могут обострить недуги.

Искать продукты с повышенным содержанием белка стоит спортсменам и людям, занимающимся тяжелым физическим трудом. Если обычному человеку достаточно употреблять белков в размере 20-25 % от общей калорийности рациона, то спортсменам можно довести ее до 30 %.

Где встречается надпись:

На молочной продукции и бобовых смесях. Также такая маркировка встречается на колбасных изделиях и мясных полуфабрикатах, но эти продукты содержат не самые полезные белки.

Белок – это строительный материал для всех наших клеток, мышечной ткани, гормонов и ферментов.

«Источник пищевых волокон» или «высокое содержание клетчатки»

Кому полезна надпись:

Худеющим и всем, кто следит за пищеварением.

Пищевые волокна и клетчатка (по сути, синонимы) – это компоненты пищи, состоящие из сложных углеводов, которые не перевариваются в организме, но питают полезные бактерии в микрофлоре кишечника. Клетчатку долго считали балластом в продуктах, но сейчас ее важность не подвергается сомнению. От ее поступления в организм зависит иммунитет, способность поддерживать нормальный вес, общее самочувствие. Пищевые волокна дают ощущение сытости, набухая в желудке, что позволяет избегать переедания; а также помогают выводить наружу остатки пищи и всасывают некоторое количество молекул насыщенных жиров, помогая справляться с их переизбытком.

Несмотря на пользу клетчатки, людям с проблемами или заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует внимательно относиться к ее поступлению в организм – избыток пищевых волокон может травмировать нежную слизистую и привести к рецидиву основного заболевания.

Где встречается надпись:

Пищевые волокна содержаться только в растительной пище – овощах, фруктах, бобовых и злаковых. Информация о повышенном содержании клетчатки, как правило, указывается на хлебобулочных изделиях, мюсли, отрубях, фруктовых чипсах и т.д.

Несмотря на пользу клетчатки, людям с проблемами или заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует внимательно относиться к ее поступлению в организм.

«Низкое содержание насыщенных жирных кислот» или «не содержит жирные кислоты»

Кому полезно:

Обычно продукты с повышенным содержание насыщенных жирных кислот (в основном мясные, колбасные изделия) ограничивает лечащий врач, ставя диагноз «ожирение» или «гипертония».

Насыщенные жирные кислоты долгое время считались врагами здоровья и фигуры. Сейчас все больше исследований показывают, что гораздо больший ущерба организм получает от обилия простых углеводов (белых булочек, пирожных, тортов, газировок).

А вот насыщенные жиры, напротив, нужны для усвоения жирорастворимых витаминов, синтеза половых гормонов, для поддержания репродуктивного здоровья, для красоты и молодости кожи, ногтей, волос. И полный отказ от них может привести к нарушению гормонального фона, снижению либидо и даже бесплодию. При правильном питании, не злоупотребляя лишним, но и не отказываясь, например, от сливочного масла, твердого сыра, мы вполне восполняем потребности организма в насыщенных жирных кислотах.

В то же время, увлечение продуктами с насыщенными жирами чревато прибавкой веса, повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Где встречается надпись:

Информация о сниженном содержании насыщенных жирных кислот может встречаться на спредах, кондитерских изделиях, мясных консервах, молочной продукции.

Насыщенные жиры нужны для усвоения жирорастворимых витаминов.

«Содержит 30-40-50% суточной дозы витаминов и минералов»

Кому полезно:

В принципе подобная надпись полезна всем нам. На упаковках продуктов такую надпись привязывают к так называемой суточной потребности – это доля витаминов и минералов, которая нужна, чтобы обменные процессы в организме оставались в норме.

Когда говорят «суточная потребность», обычно подразумевают основные витамины - С, А, Е, Д, К, РР, группы В. Такие надписи чаще всего можно найти на диетических продуктах и продуктах, предназначенных для спортсменов.

Но мы уже знаем, что среди продуктов есть лидеры по содержанию тех или иных витаминов:

+ шиповник, болгарский перец, смородина, цитрусы - это витамин С.

+ печень, морковь, тыква - витамин А;

+ жирная рыба, печень трески - витамин Д.

+ бобовые, фисташки, мясо, печень, цельнозерновой хлеб - витамины группы В.

Но количество витаминов во многом зависит от способа выращивания растений, питания животных, перевозки и хранения продуктов. Поэтому полагаться исключительно на надписи на продуктах в этом вопросе нельзя. В целом содержание витаминов в современных продуктах ниже, чем 10-15 лет назад.

Где встречается надпись:

Соки, питательные батончики, некоторые виды диетической продукции.

Количество витаминов во многом зависит от способа выращивания растений, питания животных, перевозки и хранения продуктов.

«Не содержит холестерин»

Кому полезна надпись:

Людям, сдавшим анализ крови, который показал повышенное содержание холестерина. А также гипертоникам и склонным к лишнему весу.

Холестерин – это соединения белка и жира. Холестерин бывает плохим и хорошим, но, вопреки стереотипам, оба вида холестерина нужны.

Первый служит строительным материалом для клеток и гормонов, участвует в расщеплении жира в организме и регуляции работы иммунитета и нервной системы. Второй – устраняет излишки плохого и не дает образовываться бляшкам в сосудах, которые приводят к серьезным заболеваниям.

Большая часть холестерина образуется в нашем организме в печени – около 90% от суточной нормы. Недостающие 10% поступают вместе с пищей. Таким образом, неверно говорить, будто стоит избегать попадания холестерина в организм.

Но стандартные рекомендации не есть жирное, сильно жареное и в целом – продукты переработки мяса, действительно помогают не допустить переизбытка плохого холестерина. По сути, выбор продуктов с низким уровнем холестерина актуален для людей, у которых уже имеется в анамнезе атеросклеротическое нарушение сосудов, нарушен обмен жиров. Такое часто случается у полных людей.

Где встречается надпись:

Чаще всего так маркируют мясные продукты и полуфабрикаты.

Холестерин – это соединения белка и жира.

«Источник Омега-3 жирных кислот»

Кому полезна надпись:

Людям с сердечно-сосудистыми проблемами, пожилым, студентам и школьникам в период экзаменов и сессий.

Все виды омега-3 жирных кислот относятся к незаменимым – они не синтезируются в организме, получать их можно только с пищей.

Это вещество полезно не только для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Но и для поддержания мозговой активности, а также как один из главных компонентов в борьбе со старением организма в антиэйджинг (anti-aging – против старения, прим. ред.) питании.

Дефицит этих кислот приводит к возрастному угасанию всех когнитивных функций мозга, может стать причиной перепадов настроения, депрессии, что нередко приводит к так называемому эмоциональному перееданию и прибавки в весе. Недостаток омега-3 в рационе может сказаться и на внешнем виде кожи. Кожа станет более сухой, может потерять тургор и эластичность, становится более заметной сеточка мелких морщин.

Где встречается надпись:

Маркировка о содержании омега-3 жирных кислот встречается на упаковках с орехами, масле, морских водорослях и на рыбных продуктах. Важный момент - удовлетворить потребность во всех видах омега-3, употребляя только растительную пищу нельзя, поэтому обязательно нужно употреблять и пищу животного происхождения (рыбу), чтобы получать все виды омега 3 жирных кислот.

Все виды омега-3 жирных кислот относятся к незаменимым.

«Низкое содержание соли» или «не содержит соли»

Кому полезна надпись:

Всем.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым потреблять не более 5 граммов соли в день и, желательно, чтобы соль была йодированная. Сейчас, по информации ВОЗ, большинство людей потребляет в среднем 9-12 граммов.

Сама по себе соль не вредна для организма, так как в ней содержатся натрий и калий. Натрий нужен для нормальной функции клеток, поддержания кислотно-щелочного баланса и передачи нервных импульсов в организме, калий необходим, чтобы поддерживать общий объём жидкости в организме.

Но оба этих элемента в современном мире встречаются в продуктах как в составе добавленной соли или других пищевых добавках, так и сами по себе в растительной и животной пище, так что дополнительно солить еду совсем необязательно. Избыточное количество калия и натрия в организме негативно сказывается на артериальном давлении, что может повлечь серьезные заболевания.

В ВОЗ отмечают, что от соли действительно достаточно сложно отказаться и даже сократить ее потребление, но если это сделать, то для здоровья человека будет только лучше. Поэтому, при наличии на прилавках магазинов продуктов с соответствующей маркировкой, пожалуй, стоит делать выбор в их пользу.

Где встречается надпись:

На овощных соках и смесях, хлебе, специализированных диетических и мясных продуктах.