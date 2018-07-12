Как правильно подготовить автомобиль к продаже

СЕГОДНЯ 20:45 2018-07-12T20:54:12+03:00

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Причины могут быть разные. Может, захочется новое авто, может срочно требуются деньги или предстоит переезд. Это вообще неважно. Но почему-то когда у нас в стране речь заходит о продаже машины, сразу начинаются стенания: „Ой, да вы что, как же я свою ласточку-то отдам?“ и т.д. Ребята, ну сколько можно? Мы уже давно живем не в СССР, машин сейчас очень много. Если у вас не Lancia Delta Integrale и не Ford Mustang Shelby, то свой автомобиль вы забудете уже через неделю. Зато из-за подобных рефлексий у нас автомобили продают очень долго и с большими нервами. И совершенно напрасно! Продажа автомобиля – это классный процесс, от которого можно и нужно получать удовольствие. Главное – правильно подготовиться.

1. Ремонт

Продавать автомобиль нужно с ремонта. Удивлены? А чему тут удивляться, вы бы сами купили себе или жене машину с помятой крышей или неработающей печкой? Нет? А чем другие хуже? Вот поэтому, первым делом отправляемся в сервис и приводим свое авто в надлежащее состояние. Конечно, если у вас на кузове лишь пара царапин, не факт, что их вообще надо ремонтировать. Если автомобиль аварийный и восстановлению не подлежит, - тоже. Его будет проще продать на запчасти. Но во всех остальных случаях ремонт обязателен. Или о нормальных деньгах при продаже можно забыть.

2. Документы

Это второе, о чем нужно думать при продаже автомобиля. Сейчас машину без документов у вас никто не купит даже в глухой деревне. Поэтому готовим ПТС и СТС, они обязательно должны быть в порядке. Нет ПТС, а только дубликат? Тогда готовьтесь к распросам, как так получилось. Также нелишним будет самостоятельно „пробить“ свой автомобиль по всяким базам (напр., с помощью сервиса „Автокод“, сайта ГИБДД и т.д.) и указать на это в объявлении. Ну, и подготовьте сервисную книжку или заказ-наряды. В общем, покупатели хотят, чтобы машина была „чистой“. И это – абсолютно нормально!

3. Фотографии

Вот этот пункт – отдельная песня. Почему-то у нас считается, что достаточно сделать две-три кривых-косых фотографии и всё, за машиной должна выстроиться очередь из покупателей. Причем люди умудряются фотографировать грязные авто, снимать их на фоне мусорных баков или каких-то покошенных гаражей, а еще брать, и обрезать кадр так, чтобы какую-нибудь вмятинку не было видно... Народ, ну вы чего? Кого обмануть-то хотим? Думаете, люди клюнут на такое объявление? А ведь нужно-то всего-ничего – взять чистую машину, найти нормальный фон (даже просто стена подойдет!) и сделать где-то 10-15 хороших снимков: отснять кузов спереди, сбоку, сзади и под углом 45 градусов, сделать пару фото салона и фото подкапотного пространства. Все! Главное не фотографировать, когда идет снег или дождь, или наоборот во время яркого солнца. То есть, лучше всего – вечерком после работы, или с утра пораньше. И не нужно никаких профессиональных камер – даже обычный смартфон подойдет!

4. Объявление

После первых трех пунктов нужно написать объявление в интернете. С этим пунктом наши люди почему-то неплохо справляются – видимо, сказывается наследие Толстого и Достоевского. Хотя и здесь находятся индвидуумы, которые сначала пишут „не бит, не крашен“, а потом при встрече начинают объяснять, что „машинка была в ДТП, а тут горит check engine, но ездить можно“. Поэтому лучший совет – в описании указывайте все как есть. Если есть какие-то мелкие недостатки, лучше просто написать „разумный торг у капота“. А выдавать „ржавое ведро“ за авто в идеальном состоянии – заведомо проигрышная стратегия.

Теперь про цену. Это, пожалуй, интереснее всего. Самое неверное решение – это поставить слишком низкую или наоборот, слишком высокую цену. В первом случае покупатели будут считать, что с машиной что-то не так, раз так дешево. А во втором, просто не захотят переплачивать. Поэтому перед публикацией берем, смотрим, сколько стоит аналогичное авто в такой же комплектации и определяем рыночную стоимость. А дальше – лайфхак. Исходя из этих данных вам нужно понять планку, ниже которой вы не можете опуститься. Затем к ней нужно прибавить процентов 10-15%, и эту сумму указать в объявлении, упомянув возможность торга. Делается это, чтобы привлечь побольше народу. В случае чего вы сможете несколько уступить в цене, но ничего не потерять.

По большому счету это – все. Как видите, в подготовке авто к продаже нет ничего сложного. Зато когда машина быстро уйдет с рук за желаемую сумму, вы испытаете невероятный кайф. Некоторые так даже становятся перекупщиками или менеджерами по продажам. Впрочем, этот пункт остается исключительно на ваше усмотрение. Удачи!