2018-07-12T13:44:14+03:00
Спорт

Роналду сыграет против «Реала» уже 4 августа

Лучший футболист мира теперь выступает за «Ювентус»
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
За девять лет, проведенных в мадридском «Реале», Криштиану Роналду провел 7 матчей против «Ювентуса». И во всех семи красавчик отличился голамиЗа девять лет, проведенных в мадридском «Реале», Криштиану Роналду провел 7 матчей против «Ювентуса». И во всех семи красавчик отличился голамиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

«Лучший способ избавиться от врага - сделать его своим другом». Именно по этому пути решил пойти итальянский «Ювентус», который купил на днях лучшего футболиста мира Криштиану Роналду. И даже сумма в 100 миллионов евро, заплаченная «Реалу» за 33-летнего форварда, не кажутся пустой тратой денег. Потому что если посмотреть статистику игр Роналду против «Ювентуса», то становится ясно кто является главным обидчиком «Старой Синьоры».

За девять лет, проведенных в мадридском «Реале», Криштиану Роналду провел 7 матчей против «Ювентуса». И во всех семи красавчик отличился голами.

Всего же, по данным InStar, в этих встречах «Реал» забил 14 мячей, 10 из которых на счету Роналду. Кроме того, Криштиану отдал в этих матчах две голевые передачи. Словом, принял участие в 12 из 14 голов в ворота «Юве».

Теперь «Старая Синьора» может спать спокойно... И даже свести старые счеты. Ведь, уже 4 августа, бывший и новый клубы Роналду сыграют друг с другом в рамках Международного кубка чемпионов.

Кроме мадридского «Реала» и «Ювентуса» в турнире принимают участие еще 16 команд - испанские «Барселона», «Атлетико», «Севилья»; английские - «МЮ», «МС», «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм»; итальянские - «Рома», «Милан», «Интер», немецкие - «Бавария», «Боруссия Д», португальская «Бенфика» и французский «ПСЖ».

Матчи International Champions cup 2018 пройдут в США, Сингапуре, Австрии, Италии, Швеции и Швейцарии.

Напомним, что предыдущий турнир выиграла «Барселона».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Переход Роналду в "Ювентус": "Реалу" достанется 100 миллионов, а Криштиану будет зарабатывать 31 миллион евро в год

Футбольный клуб "Ювентус" (Турин) официально озвучил детали перехода к себе португальского форварда Криштиану Роналду. Итак, при переезде в Италию из Мадрида прежний клуб форварда, "Реал", получит 100 миллионов евро. Контракт с командой у Роналду подписан до 2022 года, то есть сроком на 4 сезона (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Трамп заявил о скромных ожиданиях от встречи с Путиным в Хельсинки
До конца 2023 года в Москве планируется построить более 260 км ж/д путей
Почти половина американцев назвали Обаму лучшим президентом современности
НАТО воссоздает эпоху блоковой конфронтации: В МИД РФ прокомментировали приглашение Македонии в Альянс
После ухода Роналду в "Ювентус" мадридский "Реал" потерял миллион подписчиков в Твиттере
Италия отказалась от предложения Трампа повысить расходы на оборону
В Китае из-за тайфуна эвакуировано почти 600 тысяч человек
Стал известен сюжет второго приквела сериала "Игра престолов"
Задержанной порнозвезде, рассказывающей о романтической связи с Трампом предъявили обвинения
Порошенко провел встречу с Трампом на полях саммита НАТО
В Японии погибли почти 200 человек из-за наводнения
Макрон: Страны НАТО будут самостоятельно принимать решение по «Северному потоку-2»
Песков сообщил о встречах Путина в рамках финала чемпионата мира по футболу
В Усть-Лабинском районе Краснодарского края открыли новую подстанцию
Украинский "Интер" оспорит штраф за трансляцию концерта к Дню Победы
Полузащитник сборной Хорватии Перешич госпитализирован после полуфинала ЧМ-2018 с Англией
Эксперт: Заявление Столтенберга о вступлении Грузии в НАТО — политический пиар
В Burger King опровергли обвинения в слежке за пользователями через приложение
Суд в Германии признал возможной выдачу Пучдемона Испании
Китайский смартфон обошел iPhone по количеству продаж в России
Менеджер Верки Сердючки опроверг слухи об уходе артиста со сцены
Мужчину из Дагестана ограбили при покупке квартиры в Москве на 5,7 миллионов рублей
Макрон подтвердил, что встретится с Путиным 15 июля в Москве
Головин решил променять "Челси" на "Ювентус" из-за Ронанлду