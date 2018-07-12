Роналду сыграет против «Реала» уже 4 августа

СЕГОДНЯ 13:17 2018-07-12T13:44:14+03:00

За девять лет, проведенных в мадридском «Реале», Криштиану Роналду провел 7 матчей против «Ювентуса». И во всех семи красавчик отличился голами Фото: REUTERS

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«Лучший способ избавиться от врага - сделать его своим другом». Именно по этому пути решил пойти итальянский «Ювентус», который купил на днях лучшего футболиста мира Криштиану Роналду. И даже сумма в 100 миллионов евро, заплаченная «Реалу» за 33-летнего форварда, не кажутся пустой тратой денег. Потому что если посмотреть статистику игр Роналду против «Ювентуса», то становится ясно кто является главным обидчиком «Старой Синьоры».

За девять лет, проведенных в мадридском «Реале», Криштиану Роналду провел 7 матчей против «Ювентуса». И во всех семи красавчик отличился голами.

Всего же, по данным InStar, в этих встречах «Реал» забил 14 мячей, 10 из которых на счету Роналду. Кроме того, Криштиану отдал в этих матчах две голевые передачи. Словом, принял участие в 12 из 14 голов в ворота «Юве».

Теперь «Старая Синьора» может спать спокойно... И даже свести старые счеты. Ведь, уже 4 августа, бывший и новый клубы Роналду сыграют друг с другом в рамках Международного кубка чемпионов.

Кроме мадридского «Реала» и «Ювентуса» в турнире принимают участие еще 16 команд - испанские «Барселона», «Атлетико», «Севилья»; английские - «МЮ», «МС», «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм»; итальянские - «Рома», «Милан», «Интер», немецкие - «Бавария», «Боруссия Д», португальская «Бенфика» и французский «ПСЖ».

Матчи International Champions cup 2018 пройдут в США, Сингапуре, Австрии, Италии, Швеции и Швейцарии.

Напомним, что предыдущий турнир выиграла «Барселона».

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