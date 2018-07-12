Россия в фокусе

СЕГОДНЯ 15:15 2018-07-12T17:05:21+03:00

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«У этого конкурса очень непростая, но интересная задача: передать с помощью фотографии свое понимание и отношение к такому многогранному, а отчасти даже философскому понятию, как русская цивилизация. В прошлом году многим участникам - и фотографам с именем, и просто любителям - удалось показать русскую цивилизацию как переплетение культур и традиций народов, говорящих на русском языке вне зависимости от точки на карте мира, где они проживают. Именно поэтому, несмотря на дебют, фотоконкурс «Русская цивилизация» собрал более 10 тысяч снимков от 1,8 тысяч человек из 28 стран. Уверен, что в этом году он станет еще масштабнее и интереснее. С нетерпением ждем первые работы», - сказал руководитель ФАДН России Игорь Баринов, возглавляющий жюри фотоконкурса.

Юрий Притиск, «Скала святого явления». Снято в городе Севастополь.

Показательно, что в прошлом году свои снимки присылали участники не только из России, Белоруссии и Украины, но и США, Италии, Германии, Испании, Эфиопии, Южно-Африканской Республики, Таиланда и Чили. Выставки избранных работ прошлого года в партнерстве с Россотрудничеством будут проведены во многих странах на базе русских культурных центров.

Юлия Лилишенцева, «Движение годового колеса». Снято в Куркиеки, Карелия.

С 23 июля профессиональные фотографы и любители из разных уголков России и зарубежья смогут загружать свои авторские снимки на сайт www.ruscivilization.ru. Каждый может представить до пяти фотографий, созданных за последние пять лет, в номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Народное творчество». Одно из главных требований: возраст участников должен быть старше 18 лет.

Илья Бесхлебный, «Троица». Снято в Ярославле.

Прием работ завершится 9 сентября. Затем их оценит жюри, в состав которого по приглашению Игоря Баринова вошли известные в России и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели.

Награждение победителей состоится в конце сентября 2018 года в Москве. Лучшие работы можно будет увидеть осенью на открытой выставке на одном из бульваров в центре столицы.

Анжела Усманова, «Мастерская плотника». Снято в селе Бузли Челябинской области.

Подробности на сайте конкурса www.ruscivilization.ru

ТАК И СКАЗАЛ

«Работы победителей нашего фотоконкурса подарены Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, который высоко их оценил».

Руководитель ФАДН России Игорь БАРИНОВ.

Победители конкурса «Русская цивилизация» 2017 года

• Номинация «Традиции большой страны»: 1 место - Юлия Лилишенцева (Москва), 2 место – Ксения Мальчикова (Миасс), 3 место - Сергей Русанов (Тюмень).

• Номинация «Уникальная природа»: 1 место - Юрий Притиск (Новочебоксарск), 2 место - Илья Бунин (Сочи), 3 место - Сергей Белых (Липецк).

• Номинация «Лица и поколения»: 1 место - Рафис Закиров (Казань), 2 место - Анна Рыжкова (Омск), 3 место - Сергей Ладыкин (Нарьян-Мар).

• Номинация «Архитектура и скульптура»: 1 место - Илья Бесхлебный (Ярославль), 2 место - Иван Смелов (Санкт-Петербург), 3 место - Фабио Киеза (Италия).

• Номинация «Народное творчество»: 1 место - Кристина Сомова (Пойковский), 2 место - Олег Кугаев (Новосибирск), 3 место - Анжела Усманова (Челябинск).

• Приз зрительских симпатий - Руслан Тохтиев (Москва).

• Гран-при – Мария Шотова (Красноярск).